鴻海強化電動車布局 研議拿下三菱電機移動50％股權

鴻海擴大電動車布局，今日宣布與日本電機大廠三菱電機簽署合作備忘錄。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）擴大電動車布局，管理層今日攜手日本電機大廠三菱電機簽署合作備忘錄（MoU），雙方將針對汽車設備事業聯合營運模式展開策略聯盟可行性評估，並研議包括由鴻海取得三菱電機移動公司（Mitsubishi Electric Mobility Corporation）50%股權在內的合作方案，市場解讀，鴻海可望藉此深化車用零組件布局，強化電動車供應鏈版圖。

鴻海指出，此次簽署備忘錄後，雙方將針對汽車設備事業的聯合營運模式進行評估，作為合作內容的一部分，也將評估包括三菱電機移動50%股權轉移予鴻海在內的聯合營運方案。不過，本案能否正式達成，仍取決於未來雙方能否就商務條件達成一致，後續合作細節將依進一步協商結果及正式合約簽署為準，並須符合相關法規及主管機關規定。

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三菱電機成立於1921年，至今已有超過百年歷史，集團在全球擁有超過200家關係企業，員工人數約15萬人，為全球知名電機與電子設備供應商，業務涵蓋公共事業系統、能源系統、防衛與太空系統、工廠自動化系統、汽車設備、樓宇系統、空調家電、數位創新，以及半導體與裝置等領域。

其中，汽車設備事業為三菱電機重要業務之一，旗下三菱電機移動聚焦車用電子與相關零組件產品，法人認為，若鴻海順利取得其50%股權，將有助於進一步補強車用零組件、車用電子及電動車相關布局。

鴻海近年積極推動「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，以及「人工智慧（AI）、半導體、新世代通訊技術」三項新技術領域，並結合AI推動「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」三大智慧平台，以「3+3+3」作為集團長期發展策略。

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