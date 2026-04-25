老本被啃光？顧金孫慘淪ATM 孫1句「明天還要來喔」阿公嚇崩了

首次上稿 4-24 23:18

更新時間 4-25 05:48

退休族幫忙帶孫子，不僅要考量體力，也要衡量自身財務狀況，避免波及晚年生活。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休族在協助子女時，也要審酌財力及體力，才能安穩度晚年。一名1本阿公靠著多年打拼終於退休，手握6000萬日圓（約台幣1200萬）財產，正想與妻子到處遊山玩水，沒料到女兒離婚帶著孩子搬到娘家附近，只好幫忙顧孫，還支付各項費用，存款大縮水。一天孫子回家前笑著說：「爺爺，我明天還要來喔」，阿公一聽打從心裡感到恐懼，坦言相較於體力的透支，帶孫子的經濟負擔更令人焦慮，凸顯退休族淪為「提款機」所面臨困境。

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日媒《The Gold Online》指出，高齡社會中，退休族面臨「孫輩支出」而陷入財務危機的案例層出不窮。擁有優渥的存款與年金，本該邁向無憂無慮的第二人生，如今卻有越來越多屆齡退休的世代，因「對家人過度支援」而陷入困境。

報導揭露一名日本阿公的真實案例，探討動搖家計根基的「孫輩支出」風險。渡邊和夫（65歲，化名），去年3月退休，憑藉著多年的打拼，領到3200萬日圓（約台幣640萬）的退休金，加上原有的儲蓄，總資產接近6000萬日圓。他與全職主婦妻子雅代（63歲，化名）每月領取的年金合計28萬日圓（約台幣5.6萬）。

渡邊說，原本夫妻倆計畫退休後玩遍日本，卻變成全職保母。主要是渡邊的大女兒真由美離婚，帶著2個孩子搬到了離父母家僅幾分鐘路程的公寓，真由美認為住在娘家附近，比較有照應。

貞由美工作忙碌，不知不覺中，接送孫子上下托兒所成了爺爺奶奶的日常任務；甚至連孫子的晚餐、洗澡，全都落到了渡邊夫婦身上。由於女兒常加班，孫子待在老家到晚上10點後才回家已是家常便飯。

問題不僅止於體力消耗，每天的餐費及其他生活費用，以及週末孫子吵著要買的玩具，所有細碎支出全都由渡邊夫婦買單。渡邊說：「我也想過跟女兒要錢，但知道她過得不容易。有幾次她想拿1萬日圓（約台幣2000元）補貼伙食費，我最後還是心軟退回。」

渡邊看著家計簿，語氣沉重地說，每月28萬日圓（約台幣5.6萬）的年金，扣除稅金後實領約24萬日圓（約台幣4.8萬），本來可以不花存款就過得很好。但自從我們開始代付孫子的才藝課學費和教育基金後，每個月赤字超過10萬日圓（約台幣2萬）。一年下來，存款明顯縮水了。

某天晚上，孫子在回家前笑著說：「爺爺，我明天還要來喔！」那一刻，渡邊內心感受到的不是喜悅，而是一股的冷顫，心想「難道明天又要重複一樣的生活嗎？」本著當爺爺要好好享受含飴弄孫之樂，卻事與願違。

渡邊坦言，相較於帶孫子的體力透支，經濟負擔帶來的壓力，更讓他感到超級焦慮。

報導建議，老年人如果繼續以犧牲自身生活為代價來供養孫子，則存在未來「共同崩潰」的風險。退休金是用於支付自身照護和醫療費用，不妨設定援助金額上限，這是促進父母和子女經濟獨立的第一步，也是維持長久關係的關鍵。

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