台達電台灣半導體智造技術 鎖定導入馬國市場

台達電擴大布局東南亞智慧製造市場，集團向馬來西亞釋出新一代遠端輸出、入模組，以及數位孿生等智慧製造技術。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）擴大布局東南亞智慧製造市場，集團釋出新一代遠端輸出、入模組，以及數位孿生（Digital Twin）等智慧製造技術，鎖定半導體先進封裝等高複雜度製程應用。台達電指出，相關方案目前正於台灣半導體工廠進行概念驗證（POC），未來有望進一步導入馬國市場，協助製造業加速轉型。

台達電在馬來西亞攜手系統整合商（SI）、原始設備製造商（OEM）及產業夥伴，共同探討智慧製造發展趨勢。集團認為，隨著製造業需求從單一元件最佳化，逐步轉向整體系統整合，市場更加重視效率、彈性與導入速度。因此，旗下新一代模組產品有助系統整合商與OEM打造更具彈性與反應速度的設備，以因應嚴苛工業環境之下的快速部署需求。

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除了導入硬體之外，台達電也同步提供旗下數位孿生技術，主要是察覺客戶在產線建置過程中的試車與調校（Commissioning）往往耗費大量人力與時間，數位孿生技術可在實體設備安裝前，先於虛擬環境進行模擬與驗證，降低現場反覆測試需求，進一步縮短建置時程並提升導入精準度。

台達電指出，數位孿生特別適用於半導體產業，隨著先進封裝推動元件架構日益精密，製造流程複雜度同步提升，設備系統需具備更高精準度、協調性與穩定性。透過數位孿生技術搭配多軸伺服系統（Multi-axis Servo Systems）等先進運動控制方案，可提升整體系統效能，加速產線建置與驗證流程。

台達電表示，目前相關技術已於台灣半導體工廠展開概念驗證，藉此累積實際導入經驗與數據，未來將協助系統整合商與設備製造商開發次世代解決方案。此外，台達電也釋出完整不斷電系統（UPS）系列產品，提供關鍵製程穩定供電與高效率能源管理，協助企業降低營運成本並維持生產不中斷。

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