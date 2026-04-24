和泰攜手豐田移動基金會啟動公益合作 聚焦高齡移動與學童安全教育

和泰純青基金會今日宣布與豐田移動基金會展開深度合作，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育，提供更全面的守護與支持。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰純青基金會今日宣布與Toyota Mobility Foundation（下稱TMF，豐田移動基金會）展開深度合作，雙方將透過「Mobility for All」計畫，整合國際創新移動資源與在地公益經驗，聚焦台灣高齡者的移動便利與孩童交通安全教育，提供更全面的守護與支持。

和泰（2207）汽車表示，隨著台灣邁入超高齡社會，長者在使用數位工具進行叫車服務時，仍常感到不便，且偏鄉地區交通資源相對有限，進而影響高齡者外出意願與日常生活範圍，形成亟待關注的移動困境。

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另一方面，每一個孩子都是珍貴的未來，建構安全的交通環境、深化防禦觀念更顯重要；然而，單調的規則宣導不易引起共鳴，學童在面對真實交通情境時，仍存在判斷與應變落差。

針對這些實際需求，「Mobility for All」計畫將採取「科技隨行」與「守護童行」雙軌策略，提供具體的解決方案，說明如下：

「科技隨行」：將優化高齡移動體驗 降低數位工具操作門檻

如何讓長者在數位時代依然能自在出門，是本次計畫的核心。首先，由和泰集團關係企業和泰聯網規劃架構及開發，導入全方位樂齡移動系統，將複雜的技術轉化為直覺且簡單的輔助介面：

•Say to Go（語音叫車）：將於yoxi平台中開發支持在地語言的語音互動功能。長者僅需透過口語表達目的地，系統便能自動協助預約車輛，大幅提升預約效率與便利性。

•Snap to Go（影像叫車）：長者或陪同者只需拍下身邊的門牌，yoxi即可辨識位置並安排接送，有效緩解長者單獨出門的不安。

•Connect to Go（社區互助平台）： 此系統將長者、社工、志工、駕駛與在地團體緊密連結。透過社區據點工作人員的協助，長者可以在熟悉的場所輕鬆完成叫車，系統同時能妥善分配移動資源，確保服務能優先傳遞給真正需要的高齡人群。

此外，和泰純青基金會推動多年的「樂齡行動車」也將同步擴展服務量能。未來將持續投入服務車輛，讓關懷的觸角延伸至更多偏鄉社區，結合健康促進與社交活動，深度陪伴長者在熟悉的環境中，維持自主且充實的銀髮生活。

「守護童行」：攜手蘋果劇團 讓交通安全觀念成為孩童日常習慣

「Mobility for All」計畫將目光投向校園交通安全。傳統單調的規則宣導難以引起共鳴，為了讓學習變成一場生動有趣的探索過程，和泰純青基金會特別邀請知名的『蘋果劇團』共同參與。

自今年5月起，於全台各地展開24場以交通安全為主題的校園巡演。透過將交通規則轉化為色彩繽紛、充滿互動的舞台劇，讓正確的安全意識在孩子們的歡笑聲中自然內化，成為保護自己的日常習慣。

TMF由日本豐田汽車會長豐田章男於2014年創立，自成立以來，始終致力於消除移動障礙，期盼建立一個人人都能自由移動的社會，此次雙方的深度合作，正是將豐田章男會長的初衷，與和泰的在地服務能量緊密結合，讓移動成為美好的起點。

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