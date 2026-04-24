印尼重申 沒有要對通過麻六甲海峽的船隻收通行費

印尼24日重申沒有要對麻六甲海峽收通行費。圖為2026年4月15日1名男子在馬來西亞眺望麻六甲海峽上的油輪。（歐新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）24日澄清，印尼無計劃對取道東南亞戰略航道麻六甲海峽的船隻徵收通行費。波巴亞此前曾暗示可比照中東荷姆茲海峽對麻六甲海峽收通行費，相關發言一度引發軒然大波。

波巴亞在記者會上表示，印尼會遵守概述如何規範與管理國際航行水道的《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）。波巴亞重申印尼外交部長23日所做的澄清，即身為東南亞最大經濟體的印尼，不會對通過麻六甲海峽的船隻收費。

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波巴亞22日公開表示，各國可考慮如何對取道麻六甲海峽的船隻徵收通行費，作為將該海峽貨幣化的方式。此言一出立即引發爭議，波巴亞隨後表示，麻六甲海峽收通行費不可行。

中東戰爭導致位於波斯灣的全球航運要道荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，德黑蘭當局還對欲通過該海峽的船隻徵收通行費。

全長900公里、位於印尼、泰國、馬來西亞與新加坡之間的麻六甲海峽，也具有類似的重要地位，是從東亞前往中東與歐洲的最短海上航線，還被美國能源部稱為世上最大「石油運輸咽喉」。

根據馬來西亞海事當局的數據，2025年有超過10.25萬艘船（其中大部分是商船）通過麻六甲海峽，高於2024年的約9.43萬艘。

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