中國又跳腳了！制裁7歐盟實體 原因與台灣有關

中國制裁7家歐盟實體。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國商務部發布24日公告稱，決定將FN Herstal等等7家歐盟實體列入出口管制管控名單，宣稱這些歐盟實體曾參與對台軍售或與台勾連。

中國商務部24日宣布將7家歐盟實體列入出口管制管控名單，此次被列入中方出口管制管控名單的7家歐盟實體包括來自比利時、捷克和德國的公司。

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中國商務部宣稱已向歐盟通報有關情況，僅針對少數歐盟涉軍實體，相關實體曾參與對台軍售或與台勾連，相關措施僅針對兩用物項，不影響中歐正常經貿往來。

中國商務部表示將採取2項措施，一是禁止出口經營者向該7家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給該7家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。二是特殊情況下確實需要出口，出口經營者應當向商務部提出申請。

根據名單，7家歐盟實體為：

1. FN Herstal, Fabrique Nationale de Herstal

2. OMNIPOL a.s.

3. HENSOLDT AG

4.EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o

5.SPACEKNOW INC., odstepny zavod s.r.o

6. VZLU AEROSPACE a.s.）

7. FN Browning

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