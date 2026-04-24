新光美國電力基建ETF今盤中狂漲逾4％ 股價噴新高

美電力股財報亮眼，美電力基建指數，連兩日飆史高。圖為紐約華爾街。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美電力股財報亮眼，股價爆衝，美電力基建指數，連兩日飆史高！投信法人表示，AI基建狂潮下，美國電力股實質訂單現滿載潮，電力設備股的超級週期正加速兌現，激勵新光009805所追蹤的「NYSE FactSet美國電力基建息收指數」，昨股價收350.71，連兩日創歷史新高，美電力股滿血復活表現，帶旺新光009805今股價開盤暴衝，盤中漲幅逾4%，最高價攀至16.82元，連續2日締造歷史新高，交投買氣相當熱絡。

美國吃電怪獸危機來襲，引爆電力企業訂單滿載熱潮，繼電力設備股巨頭—奇異維諾瓦 （GEV），最新財報炸裂，訂單暴增71%，股價噴出後；新光美國電力基建ETF（009805）第二大成分股維諦技術（VRT），最新財報表現更強，受惠AI資料中心液冷與電力需求爆發，營收與EPS皆超出市場預期，並上調2026全年財測。

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近期，美股回神，電力基建股受惠財報表現優，股價紛紛強彈，根據彭博統計，截至美國時間4/23止，NYSE FactSet美國電力基建息收指數年初以來大漲35.86%，持續大幅領先代表科技股的那斯達克指數的5.15%，也超過標普500指數的3.84%，顯示美股電力股財報行情佳。

新光009805成分股中，除奇異維諾瓦 （GEV） 、維諦技術（VRT）表現出頭外，北美最大再生能源股—新紀元能源（NEE）、現場燃料電池發電系統商Bloom Energy（BE）及美股太陽能指標股—第一太陽能（FSLR），昨股價也皆分別大漲超過3%，表示由AI驅動的電力需求，目前正以超預期速度轉化為企業設備訂單與實質獲利，足以反映美國電力基建產業已進入「超級週期」的縮影。

其中，新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌表示，美國能源部今年3月宣布的SPARK計畫，加速全國電網的導體升級與輸電能力強化，目標緩解因AI資料中心、電動車與再工業化浪潮，對電網帶來前所未有的負載壓力，等於提前預告美國未來10年的用電需求成長幅度，將從原先預估的6.1%大幅上修至11.6%。

這也使得美國從燃氣渦輪機、變壓器、儲能系統到智慧電網監控設備，整條電力供應鏈都迎來結構性成長契機，透過電力基建ETF布局實體電力資產，可以直接參與AI基建硬體紅利。

台新投信ETF投資團隊表示，「AI算力即電力」的硬投資熱潮展開，新光009805透過追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，布局50檔涵蓋發電設備、輸電工程、儲能系統及電力公用事業的美國企業，前三大持股GE Vernova、Vertiv及Eaton，均為電力設備與電源管理產業的全球龍頭，精準切入AI資料中心帶動的「電網升級＋穩定電源擴充」雙主軸。

隨著AI科技巨頭持續擴大資料中心資本支出，加上美國聯邦政府透過核能復興政策與電網現代化計畫雙軌推進，電力基建產業的訂單能見度與獲利成長確定性持續提升。

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