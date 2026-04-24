《蘋果在中國》作者：庫克是威權中國崛起助力、未曾訪台說明一切

即將卸任的蘋果執行長庫克。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕《蘋果在中國》作者麥奇（Patrick McGee）投書《紐約時報》指出，即將卸任的蘋果執行長庫克將公司打造成市值4兆美元的科技巨頭，成就卓著，然而他也是中國製造業崛起，並成為西方頭號威脅的最大推手，他任內從未踏足台灣，彰顯他對威權中國配合，他說，「我確信沒有哪家公司比蘋果為習近平提供的助力更多」。

標題為「庫克帶蘋果走向輝煌，也給習近平幫了大忙」的文章指出，庫克使蘋果市值平均每日成長6.82億美元，從投資者的角度來看，他無疑是一位搖滾巨星。然而從歷史長河來看，他的評價複雜許多，因為蘋果的成功很大程度歸因於他將幾乎所有製造業務都集中在中國。

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該文說，庫克領導下的蘋果，對中國中產階級的崛起居功厥偉，並以夠低價格量產iPhone，使約半數美國人擁有該手機。他的決策也大幅提升中國經濟地位與技術實力，致使其日漸威權的領導人如今將自己視為美國強力對手。

如果習近平帝國主義的本能消退，庫克將被銘記為協助將資本主義與自由主義引進中國的關鍵人物，但若北京攻擊台灣，這座生產全球多數晶片的活躍民主政體，他將被視為不僅葬送公司未來，且是將西方技術優勢拱手讓給其頭號威脅的人。

庫克極力追逐利潤，排除蘋果業務中的微觀風險，卻對宏觀風險視而不見。就在中國轉變為美國最激烈的對手之際，他將蘋果絕大部分的業務轉移到那裡。

麥奇指出，「我確信沒有哪家公司比蘋果為習近平提供的助力更多」；自2008年以來，蘋果與供應商共同培訓3000萬名勞工，主要在中國。蘋果在中國投資數千億美元，推進史詩級的製造實踐知識的轉移，惠及數百家中國工廠。蘋果曾兩度從美國總部派出大量工程師前往中國協調生產，甚至說服聯合航空開通每週3班從舊金山飛往成都與杭州的航班。

在中國做生意的代價就是對中國日益升高的威權主義視而不見。蘋果應北京要求，將數萬應用程式從其中國APP商店下架。蘋果也將中國用戶的iCloud數據遷至中國國企經營的伺服器上，而此舉恐將個人數據暴露給政府。

庫克曾公開支持投票權、環境保護、槍枝管制和LGBTQ權益，但對於中國鎮壓香港抗議人士、迫害新疆維吾爾人，或者判處支持民主的媒體鉅子黎智英20年等事件，默不作聲。而最能突顯此態度的是庫克上任蘋果執行長以來，從未訪問台灣，作為全球最具代表性的科技公司掌門人，卻不願訪問其最重要的晶片供應商，這本身就十分明顯。

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