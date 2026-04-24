股匯齊飆！新台幣一枝獨秀 勁揚1角重返31.4字頭

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管市場對於美伊再度爆發衝突的擔憂升溫，避險資金湧入美元帶動美元指數大漲，主要亞幣承壓，不過美科技股漲勢延續，費城半導體指數創下連17漲紀錄。在半導體領軍激勵下，台股噴出、一度大漲逾千點，新台幣兌美元匯率也同步走升，升值1角，重返31.4字頭。

新台幣今早以31.55元、升值2.5分開出，隨台股大漲，匯價再度突破31.5元關卡，最高觸及31.475元、勁揚1角，呈現股匯雙揚局面。

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美伊談判陷入僵局，雖然美國宣布延長停火協議，但外電報導伊朗持續在荷姆茲海峽部署水雷，國際油價再度衝高破百，市場避險需求升溫，美元指數跳漲，一度來到98.94、逼近99大關，主要亞幣除新台幣外，包括日圓、韓元、人民幣早盤皆呈現貶值走勢。

其中，日圓兌美元持續在159附近整理，逼近160關卡，人民幣離岸價貶回6.8394兑1美元，逾一周新低。

當前市場呈現極端的兩極化走勢，一邊是中東地緣政治引發的避險需求與油價飆升，另一邊則是 AI 科技巨頭帶動的資本狂歡。台股憑藉半導體供應鏈優勢，在此波震盪中脫穎而出，帶動新台幣匯價逆勢走升，在主要亞幣中表現一支獨秀。

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