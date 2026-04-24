焦點股》信邦：營運增溫 創1年波段新高

信邦預期第二季營運將呈現季增，市場因此大受激勵。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）受惠於第一季稅後淨利8.65億元，每股盈餘3.6元，加上管理層看好各產業需求逐步增溫、新品陸續投產，預期第二季營運將呈現季增，市場因此大受激勵，帶動今日信邦股價一度衝上300元大關，創1年波段新高，截至上午9時38分暫報299元，漲幅7.55%，成交量1698張。

信邦指出，因應人工智慧（AI）算力需求激增與全球勞動力短缺趨勢，公司持續深耕連接器及連接線組解決方案，積極切入半導體設備、人形機器人、空中計程車、無人商店等自動化領域，同時布局低軌衛星、運輸無人機及其配套的電池組充電機櫃等新市場。此外，針對AI伺服器散熱需求，信邦也提供浸沒式冷卻系統解決方案，為未來營運增添新動能。

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同時，信邦看好資料中心與算力中心用電需求持續攀升，市場對低碳、穩定且具備長時間供電能力的能源解決方案需求同步升溫，拍板攜手台灣氫能技術公司威杰能源，雙方將結合氫能供電系統、系統整合與製造能力，鎖定AI算力中心、商用無人機、微型電動車及氫能移動式微電網等應用場域，打造綠色能源解決方案生態系，搶攻新能源商機。

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