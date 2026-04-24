自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

焦點股》信邦：營運增溫 創1年波段新高

2026/04/24 09:52

信邦預期第二季營運將呈現季增，市場因此大受激勵。（信邦提供）信邦預期第二季營運將呈現季增，市場因此大受激勵。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）受惠於第一季稅後淨利8.65億元，每股盈餘3.6元，加上管理層看好各產業需求逐步增溫、新品陸續投產，預期第二季營運將呈現季增，市場因此大受激勵，帶動今日信邦股價一度衝上300元大關，創1年波段新高，截至上午9時38分暫報299元，漲幅7.55%，成交量1698張。

信邦指出，因應人工智慧（AI）算力需求激增與全球勞動力短缺趨勢，公司持續深耕連接器及連接線組解決方案，積極切入半導體設備、人形機器人、空中計程車、無人商店等自動化領域，同時布局低軌衛星、運輸無人機及其配套的電池組充電機櫃等新市場。此外，針對AI伺服器散熱需求，信邦也提供浸沒式冷卻系統解決方案，為未來營運增添新動能。

同時，信邦看好資料中心與算力中心用電需求持續攀升，市場對低碳、穩定且具備長時間供電能力的能源解決方案需求同步升溫，拍板攜手台灣氫能技術公司威杰能源，雙方將結合氫能供電系統、系統整合與製造能力，鎖定AI算力中心、商用無人機、微型電動車及氫能移動式微電網等應用場域，打造綠色能源解決方案生態系，搶攻新能源商機。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財