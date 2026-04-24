靠股利當生活費！56歲證券員工存到2400萬後提早退休 下場曝光

許多人往往認為「擁有一定規模的資產後，晚年生活就能穩定」，然而實際生活的情況，往往不會如預期般順利發展。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人往往認為「擁有一定規模的資產後，晚年生活就能穩定」，然而實際生活中，收入、支出、家庭狀況以及投資決策等因素彼此交錯，情況往往不會如預期般順利發展。日本一名56歲在證券公司工作的山本先生（化名）透過多年投資與儲蓄，累積約1.2億日圓（約2410萬元新台幣）資產，因此決定提早退休，並規劃以股利收入搭配資產維持生活，但隨著市場狀況轉變，其資產在數年間快速縮水，家庭生活也受影響，導致他開始考慮重新投入工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山本先生由於工作關係，具備金融專業背景，對資產管理相當有自信，他在56歲時累積到約1.2億日圓資產，因此決定提早退休，他回憶：「有種『終於做到這一步』的成就感。我當時覺得，這樣的資產應該已經不用再工作了。」

請繼續往下閱讀...

山本先生與妻子及一名大學生子女同住，房貸已經還清，教育支出也預計「再幾年就結束」。退休後，他規劃以股利收入搭配資產提領，維持生活開銷，並將每月支出控制在約25萬日圓（約5.02萬元新台幣）左右，同時假設投資報酬率可維持在年化約3%，「從數字上來看是成立的，依照過去經驗，我也認為可行。」

但平靜退休生活的轉折點，出現在退休約2年後，隨著市場環境改變，原本預期的投資報酬開始不穩定，股利收入也低於預期，使他逐漸產生「資產將持續減少」的焦慮。他坦言：「讓我焦慮的不是資產下降本身，而是『無法以成長狀態持續下去』這件事。」

因此，山本先生調整投資策略，將部分資產轉向個股、新興市場，甚至槓桿型金融商品，以追求更高報酬。然而這個決策，成為整個財務狀況轉折的起點，市場波動超出預期，資產短時間內大幅下滑。為了挽回損失，他進一步加碼投資，結果反而使損失擴大。

當山本先生意識到問題時，資產已明顯減少。原本超過1億日圓的資產，在數年間大幅縮水，加上持續提領生活費，原先的餘裕逐漸消失。原本規劃支援子女升學的費用受到壓縮，夫妻之間也不得不重新討論生活水準調整。

之後，山本先生開始考慮重新投入工作，但不再是全職，而是希望透過顧問或短期合約等方式補充收入，「如果一開始就知道會變成這樣，我的做法應該會不同。但當時真的相信『自己沒問題』。」

報導分析，擁有龐大資產確實是一種優勢，但當這個優勢成為決策前提時，也可能影響風險判斷與生活設計。山本先生在整個過程中，並沒有單一重大事件導致崩盤，而是透過一連串看似合理的決策，在時間推移下逐步改變原本的財務結構，「也許越是覺得有餘裕的時候，越應該保持謹慎。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法