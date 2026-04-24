學伊朗？印尼財長喊麻六甲海峽收通行費 澳洲、新加坡齊反對

印尼財政部長波巴亞建議仿效伊朗，麻六甲海峽也收通行費，遭到澳洲打臉，新加坡也反對。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）22日建議，可利用在麻六甲海峽（Strait of Malacca）的地理位置來獲取經濟利益，但隨即遭到澳洲打臉，強調航行自由的重要性。

澳洲廣播公司（ABC）23日報導，波巴亞在雅加達的一場研討會上建議，印尼、馬來西亞和新加坡3個東南亞國家，可以仿效伊朗的作法，對通過麻六甲海峽的船隻收取通行費。該海峽連接印度洋與太平洋，承載全球超過40％的海運貿易。

請繼續往下閱讀...

在美國與以色列發動襲擊後，伊朗控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運，對通過的船隻徵收通行費；荷姆茲海峽處理全球約2％的海運石油貿易。

波巴亞說，印尼只有在同樣擁有麻六甲海峽沿岸領土的新加坡與馬來西亞合作下，才能徵收通行費，並暗示這對3國而言都是豐厚利潤。

他說：「伊朗現在正計畫對通過荷姆茲海峽的船隻收費」，「如果我們三方平分，那可能是一筆相當可觀的數目。」

報導指出，印尼政治人物過去就曾拋出徵收麻六甲海峽通行費的構想，但在荷姆茲海峽遭封鎖、伊朗戰爭引發動盪，以及川普政府推翻美國數十年來的中東政策之際，波巴亞的言論引發強烈關注。ABC已聯繫印尼總統府尋求置評。

在波巴亞發表前述言論之前，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）22日已排除加入任何對麻六甲海峽徵收通行費行動的可能性。

維文說：「過境通行的權利對每個人都有保障」，「我們不會參與任何試圖關閉、阻斷或在我們鄰近地區徵收通行費的企圖。」

維文本月稍早宣布，新加坡不考慮向伊朗支付通行費，換取讓船隻通過荷姆茲海峽。他說，在國際水道的通行權，「不是由沿岸國授予的特權，不是需要乞求的許可，也不是必須支付的通行費」。

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）不願對波巴亞的言論發表評論，但他強調，澳洲「完全致力於維護『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）、航行自由，以及更廣泛的以規則為基礎的秩序」。

馬勒斯說：「對澳洲而言，我們的國民所得來自貿易的比例不斷增加，而其具體的展現，也就是我們的海上交通線與海上航道，對我們來說至關重要。」「公海航行自由是『聯合國海洋法公約』的基本原則之一，澳洲非常支持這一點。」

報導指出，任何收費舉動都將引發美國與中國的強烈反對；中國仍高度依賴通過麻六甲海峽的石油與其他貨物運輸。印尼官員私下淡化波巴亞前述言論的重要性，暗示雅加達無意認真推動這個構想。

然而，澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）指出，此事或許是個風向球，「這不是一個典型的印尼政府。（印尼總統）普拉伯沃在南海的行動已表明，為了達成交易，他願意違背其外交部的建議。」

葛蘭姆認為，波巴亞的提議顯然旨在試水溫，測試區域國家的反應，令人擔憂的是，儘管印尼將其領土完整歸功於UNCLOS，但雅加達仍願意評估將其地理位置「變現」的構想，「這表明一個區域的不穩定可能會蔓延到另一個區域，即使只是透過開創先例。不良行為是可以被複製的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法