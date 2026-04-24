保險業接軌後首檔海外債 國泰人壽發行5億美元次順位債超額認購3倍

國泰人壽4月23日透過其全資子公司 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.． 於境外債券市場發行總規模5億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，發行獲得近3倍超額認購。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控昨（23日）深夜發布重訊，宣布國泰人壽於4月23日透過其全資子公司 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.． 於境外債券市場發行總規模5億美元、15年期首10年不可贖回之美元次順位公司債，發行獲得近3倍超額認購。國泰人壽表示，本次發行是繼2024年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後的第3檔境外美元債，也是接軌新制以來首檔海外債發行。

國泰人壽指出，因應壽險業接軌新一代清償能力制度（TIS）的資本需求，持續透過國際資本市場發債，強化資本體質並維持資本適足水準。本次募集資金將主要用於支應接軌IFRS 17 及TIS後的資本需求，維持資本結構穩健，並進一步拓展多元海外籌資管道及提升次級市場流動性。

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鑑於近期國際債市走勢穩健，國泰人壽把握合適的發行窗口，於4月23日成功定價於T10+128 基點（以美國 10年期公債為基準利率），發行收益率為5.586%，票面利率為5.5%，總發行規模為5億美元。

買回條件的部分則載明，發行滿10年後，如計算贖回後國泰人壽資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率，並經主管機關同意者，得提前按本公司債面額加計應付。

本次發行吸引多元國際機構投資人參與，創下近3倍超額認購，其中基金/ 資產管理公司占70%，保險/退休基金占11%，銀行占 9%，私人銀行及其他占 10%；地區分布而言，亞太地區占93%．EMEA約占7%。整體投資人組成以長線資金為主，有助於進一步優化公司投資人結構並提升國際市場能見度。

本次發行由國泰人壽擔任保證人，J.P. Morgan 及 Morgan Stanley（依英文字首順序排列）為承銷商。#

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