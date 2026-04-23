費半指數一枝獨秀！連續第16個交易日上漲 台積電ADR反跌

週四美國股市開盤後道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數走低，但費城半導體指數一枝獨秀，早盤一度大漲2.7％，突破10000點大關。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕週四美國股市開盤後道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數走低，但費城半導體指數一枝獨秀，早盤一度大漲2.7％，突破10000點大關，是連續第16個交易日上漲，創1994年開始紀錄以來長漲勢，主要因為投資人預期在人工智慧（AI）相關需求的推動，整個行業將迎來強勁成長。不過，台積電ADR逆勢走低0.6％。

《彭博》報導，費城半導體指數在這波漲勢期間，累計上漲約39％，有望在今年4月創下自2000年2月以來的單月最大漲幅。美國當地時間上午10點30分，費城半導體指數上漲2.1％，報10113.6點。

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《彭博》報導，指出，這波漲勢是晶片股領漲整體市場的最新例證之一。ChatGPT的推出引爆現代AI浪潮，帶動長達數年的成長趨勢，各大企業大舉投資AI相關基礎設施，進一步推升晶片需求。

根據《彭博》的資料，半導體行業在2026年的收入預料將成長約57％，是整體科技行業增速的2倍，也遠高於標普500指數預計的9.3％漲幅。

Alliance Global Partners全球首席策略師葛蘭特（Mark Grant）說：「由於AI帶來龐大需求，我認為在可預見的未來，對AI的高額支出將持續下去。」

葛蘭特指出：「我認為無論從估值還是成長角度來看，該產業仍具吸引力，這對半導體類股以及整體市場都是利多。」

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