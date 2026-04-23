外傳拿下台北車站商場經營權 新光三越回應了

外傳新光三越成功標下台北車站商場經營權。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕受到外界高度矚目的台北車站商場經營權，吸引微風廣場、新光三越、統一集團、澎坊免稅商店、JR東日本、潤泰、新東陽、誠品等八家業者搶標，昨日台鐵召開評選會議，今日傳出由百貨龍頭新光三越成功拿下台北車站商場15年經營權，力拚續約的微風廣場以些微分數之差飲恨。

台北車站是人流最多的車站，每日人流約有60萬人次，可說是「天下第一站」，此次商場經營權吸引台灣零售業大咖爭相競逐，連JR東日本都想插旗，呈現「八龍搶珠」的熱況，過去微風廣場成功改造台北車站商場，年營收最高曾有30億元，但在疫情之後，加上捷運多線開通，人流出現變化，營業額最高的車站商場已被板橋站取代。

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業界對於新光三越拿下台北車站商場經營權並不意外，新光三越為台灣百貨龍頭，具有強大的招商與零售經營能力，未來台北車站商場有機會煥然一新，迎來嶄新的樣貌。

對於成功拿下台北車站商場經營權一事，新光三越低調表示，靜候台鐵公告，感謝各界關心。

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