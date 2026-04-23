詐團涉勾結台中商銀主管 金管會說重話：絕不容忍

檢調分三波搜索多家台中商銀分行與相關據點。（記者許國楨攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對近期台中商銀行員涉及勾結詐騙集團案件，金管會表示，本案為金管會主動檢查發現，已移送檢調單位偵辦，要求銀行高層儘速到會說明；金管會也說了「重話」，強調對金融從業人員涉詐行為，「高度重視、絕不容忍」。

台中商銀驚爆有分行高層涉與詐欺、博弈集團勾結，根據檢調調查，本案相關金流規模高達36億元。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長張嘉魁今（23）日表示，此案是金管會去年金檢時發現主動移送檢調單位，將找台中商銀的總經理到會說明，將依調查情節會追究相關人員予以懲處。

張嘉魁表示，此案是檢查局2025年到台中商銀進行一般業務檢查時發現「金流異常」，主動把相關資料送檢調單位，金管會檢查局也配合檢調需要，今年1月、3月提供相關資料給檢調，台中商銀也有向金管會，通報重大偶發案件。

針對外界關注懲處程度，張嘉魁說明，將視涉案層級、違規情節及內部督導責任而定，包括涉案行員、分行主管及相關督導人員，均可能納入責任檢討範圍。

張嘉魁強調，金融機構應善盡社會責任、保護客戶資產安全；他強調，金管會對此案高度重視，不能容忍類似狀況發生。

針對外界質疑，台中商銀的董事層是否應負責，以及個別董事涉案仍續任問題？

張嘉魁回應，現行規範係依銀行負責人應具備資格條件判斷，是否解任須視是否符合「消極資格」要件，例如是否經判決確定等。

他表示，目前相關個案仍在司法程序中，金管會將持續追蹤發展，並透過場外監理與金融檢查，關注該行董事會運作及公司治理情形，確保金融機構健全經營。

此外，金管會強調，將要求銀行將案例納入內部教育訓練及銀行公會分享，強化整體金融體系防詐能力，避免類似情形再次發生。

相關新聞請見：

「洪董大客戶」成破口！ 台中商銀主管涉勾結詐團 未落實認識客戶程序

台中商銀爆36億洗錢黑洞！6高層「一個拉一個」開綠燈 淪地產大亨詐團內鬼

詐團勾結台中商銀主管涉洗錢逾36億！7人被起訴

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法