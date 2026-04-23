習慘踢鐵板！芬蘭不忍了 開嗆1原因不挺歐中貿易協議

芬蘭外長表示，由於中俄關係緊密，不支持歐盟與中國簽訂貿易協議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕港媒披露，北京在與歐洲領導人的會晤中，一直暗示可能達成貿易或投資協議，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上個月表示，未來有可能達成協議。然而，芬蘭外交部長對這一想法潑了冷水，稱北京與莫斯科的密切關係將阻礙歐盟與中國達成任何貿易協議。

南華早報23日報導，芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）表示，中國與俄羅斯的密切關係，應成為北京尋求與歐盟啟動自由貿易協定（FTA）談判「取消資格的理由」。

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瓦爾托寧的聲明表明，鑑於沒有所有 27 個歐盟成員國的支持就無法啟動任何談判，芬蘭實際上可以對任何朝這個方向的協定行使否決權。

與此同時，布魯塞爾官員對任何正式協議都持懷疑態度，因為歐中貿易關係中存在許多問題。一項經過長期談判的歐盟-中國投資協定在2021年未能獲得批准，至今仍處於擱置狀態。原因是雙方就新疆人權問題採取針鋒相對的制裁措施。

北京不願公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也拒絕積極回應歐洲要求約束俄羅斯總統普廷的請求，進一步損害北京與歐盟的關係，加深政治上的不信任。

瓦爾托寧說，中國確實從這場戰爭（指俄烏戰）中獲益。如今俄羅斯是中國的次要夥伴，俄羅斯擁有豐富的自然資源，除此之外乏善可陳，但如果能以低價獲得這些資源，（對中國）當然是好事。

歐盟多次警告稱，有跡象顯示中國向俄羅斯提供軍民兩用物項，一位歐盟高級官員聲稱，俄羅斯武器中使用的約 80% 的零件來自中國。

瓦爾托寧直言，北京對俄羅斯的支持違反了《聯合國憲章》的原則，「這是我們不能接受的」。瓦爾托寧的言論強調，歐盟與中國的貿易緊張局勢，如今已與俄羅斯在烏克蘭戰爭的地緣政治後果密不可分。

瓦爾托寧表示，現在是歐盟就中國問題展開真正討論的合適時機，即使每個國家都有自己的利益，歐盟很難找到共同立場，但歐洲若在這個問題上團結一致，將會更加強大。

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