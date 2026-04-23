散戶大軍瘋台股！3月成交破18兆、融資飆26年新高

散戶參與熱度未減，根據中央銀行統計，3月自然人成交金額逾18兆元。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕2月底美伊戰事開打，受中東戰事反覆影響，全球金融市場不確定性升溫，台股呈現明顯震盪格局，不過散戶參與熱度未減。根據中央銀行統計，3月自然人成交金額逾18兆元、創下歷史新高，證券劃撥存款餘額月底數雖減少但旬平均破4兆元，亦締造歷史紀錄，同時，融資餘額也來到5388億元，為近26年新高，代表投資人對台股後市信心滿滿。

央行官員並透露，4月迄今，散戶在股市參與度仍然相當高，不排除4月自然人成交金額將再創新高。

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央行今日公布國內金融情況，3月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.23%及0.46%；M1B及M2年增率分別上升為7.83%及5.79%，主因放款與投資年增率上升。累計今年1至3月M1B及M2平均年增率分別為6.84%及5.44%。

央行官員表示，3月證券劃撥存款餘額期底數3兆9286億元，比2月減少1845億元，主要受到地緣政治干擾、股市走勢震盪，在月底股市出現修正，但若觀察整個月平均數據，則來到4兆235億元，仍創下歷史新高，月增406億元。且代表槓桿操作的融資餘額攀升至約5388億元，創下2000年6月以來新高，反映散戶對股市還是很有信心。

另外，若從台股成交動能來看，本國自然人3月交易比重52.8%，仍是市場主力，比2月成長1.5個百分點，成交金額更是突破18兆元，來到18兆9750億元。外資雖然在3月交易比重將至36%，但成交金額將近13兆元、為12兆9336，與自然人同步創歷史新高。

至於外國人新台幣存款餘額在3月小降至2020億元，央行官員說明，外國人存款餘額雖較2月減少51億元，但是以從歷史資料來看，2000億元以上算是蠻高的水準，其實增減金額不大。

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