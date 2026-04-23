庫克卸任前認了！iPhone這款APP是任內「第1大錯誤」 最自豪1產品

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）即將於9月1日卸任，轉任董事長，並由硬體副總裁John Ternus接棒。庫克在卸任前回顧任內經歷時指出，2012年在iPhone上推出蘋果地圖（Apple Maps），是他接掌蘋果以來「第一個真正重大錯誤」，而蘋果智慧手錶（Apple Watch）是自己最自豪的產品。

綜合外媒報導，庫克在4月21日與已被任命的接班人John Ternus舉行的內部會議中提到，這款Apple Maps App在全球多數地區表現不佳，出現錯誤導航、地標標示錯誤，以及遠不如當時iPhone上Google地圖的使用體驗，庫克表示「產品還沒有準備好，但我們以為已經準備好了，因為我們測試的，都是比較在地性的內容。」

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這次失敗最終導致他任內首次重大高層人事調整，當時庫克解雇了軟體主管Scott Forstall。該名高層曾是蘋果前執行長、共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的核心合作夥伴。

不過，庫克也強調，任內仍有許多讓他感到驕傲的時刻，其中最突出的是Apple Watch及其健康功能。Apple Watch在2014年首次發表時，主要健康功能僅有心率監測。此後逐步加入更多功能，包括高血壓偵測等健康監測技術。

庫克回憶，有一封來自用戶的信令他印象深刻，對方表示Apple Watch曾救了他的命，他說「那是我收到的第一封這類訊息，讓我當場停下腳步，非常震撼。」

他也坦言自己犯過許多錯誤，包括AirPower無線充電板的失敗，以及歷時十年的自駕車計畫最終未能成功。不過這些都沒有造成足以動搖公司的重大危機。庫克也談到此次交接時機與未來安排，並表示自己目前健康狀況良好。

庫克最後指出，Apple Maps的失敗其實帶來重要學習。他說，公司當時向用戶道歉，並建議使用其他更好的地圖應用，他補充，「現在我們有了世界上最好的地圖應用，我們從錯誤中學會了堅持，也做出正確的改進。」

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