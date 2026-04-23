攜手兩大超商 momo調降超商取貨免運門檻

momo調降超商取貨免運門檻。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕境外電商免運價格競爭激烈，本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日宣布，將超商取貨免運門檻下調至290元，即日起全站商品全面適用，聯手兩大超商7-ELEVEN與全家便利商店，讓消費者更輕鬆免運超取。

momo指出，為了湊免運門檻，許多消費者會多買或等促銷活動、甚至放棄下單，因此此次將門檻下修至290元，是為了回應日常補貨需求，讓每一筆消費回歸真實，也讓購物決策更輕鬆直覺。

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momo說明，免運服務先於mo店+試行，上線後免運店家訂單數成長近成，超取訂單數上線後成長約20%，顯示低門檻免運不僅帶動訂單，也直接改變取貨行為。

momo隨即將機制擴大至全站商品。本次免運方案涵蓋全站數百萬件商品，從進口零食、日常食品、保養品到流行服飾皆適用，讓日常購物從「計畫性採購」延伸為「即時生活支援」，小額購物也有完整選擇。

momo此次串聯7-ELEVEN與全家便利商店，並支援i郵箱、OK、萊爾富與myfone門市，全台超過萬個取貨點，讓消費者可以依自己的節奏決定何時、在哪裡領件。早上上班順路取、晚上再去拿，或週末一次領回，都不需要再配合配送時間。

富邦媒電商資深副總洪偉釗表示，消費者的購物節奏正在改變，momo看到購物場景從囤貨型轉向即時補給型。290元免運是momo回應這個節奏的一步，也讓小額購物能更輕鬆完成。

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