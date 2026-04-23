不想老本被掏空！專家勸退5輛「燒錢」車退休族千萬別買

美國理財媒體列出4款車，警告退休族應該避免購買，否則多花了錢又費了神。示意圖。（歐新社）





〔財經頻道／綜合報導〕購買夢想車款或許是退休計畫的一部分，但外媒報導，列出4輛車款，實際上恐會讓退休人士花費數千美元，也建議消費者務必確保選擇合適的車型，以免耗盡儲蓄或給固定收入預算帶來壓力。

《Gobankingrates》報導，退休族需要既可靠又經濟實惠的車輛，但許多車輛都無法滿足這些要求。 以下4款車實際上會讓退休人員花費數千美元，應該避免購買。

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1.Range Rover

德國汽車倉庫的老闆蓋爾芬德（Alan Gelfand）稱，Range Rover可以說是維修費用高且知名度最高的品牌之一。同時，Range Rover的貶值速度也很快，上路後的前5到8年內，價值就會損失4萬美元甚至更多。

蓋爾芬德說：「車主一旦決定出售心愛的Range Rover，收到維修報價時往往會大吃一驚，」他補充，通常情況下，Range Rover的維修費用在3000美元到7000美元之間，維修項目包括空氣懸吊故障、電氣問題以及臭名昭著的漏水冷卻系統。

2.Chevrolet Trailblazer

汽車專家穆森（Melanie Musson）表示，Trailblazer似乎是一款不錯的退休用車，但它卻是美國製造的貶值速度最快的汽車之一。

「五年內，它的價值會損失一半。」穆森， 「引擎噪音可能很大，有時噪音是由於振動引起的，需要解決，這可能要花費400美元。」

3.Mercedes-Benz GL/GLS-Class SUVs

蓋爾芬德表示，像這類尺寸豪華SUV之所以受到退休族喜愛，主要原因在於車內空間充裕，且行駛舒適性高。但他也強調，這些車款通常搭載更複雜的技術系統，包括氣壓懸吊系統、緊密配置的雙渦輪增壓引擎，以及複雜的全輪驅動系統。

蓋爾芬德說，一旦出現故障，維修成本往往相當可觀。在他過往的經驗中，以賓士GLS等車型為例，問題一旦發生，甚至可能集中出現，形成「批次性故障」情況。而這類維修的單次費用通常介於約2500至6000美元之間，部分較嚴重的情況甚至可能超過6000美元，對車主而言是一筆不小的負擔。

4.Jeep Wrangler

儘管Jeep Wrangler在二手市場上保值性相對良好，因此長期以來都受到不少消費者青睞，但專家提醒，這類車款在擁有成本上可能比想像中更高，特別是對退休族而言。

穆森指出，Jeep Wrangler所搭載的一些耐用但昂貴的越野零組件，實際耐久度並不如預期理想。因此他表示：「如果把Wrangler當作退休用車，隨著車齡接近10年，幾乎可以預期會出現定期且昂貴的維修需求。」

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