曾在漁船上做苦工！他49歲翻身拚出「年賺4.1億」成功心路曝

Jack Ng（圖左）曾在漁船上工作，如今靠創業翻身。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名從中國農村移民、曾在漁船上連續做苦工12小時的男子，如今卻打造出年營收破1300萬美元（約新台幣4.1億元）的餐飲王國。他曾在海上因暈船與高壓勞動逼到極限，從幾乎零教育背景一路逆襲，最終成為擁有多家餐廳的企業創辦人。

《商業內幕》報導，NGMA Group創辦人Jack Ng現年48歲，旗下在美國華盛頓州擁有5家餐廳，2025年營收突破1300萬美元。然而，他的起點卻極為艱困。童年在中國農村長大，家中沒有自來水與電力，12歲隨父母移民美國後，面臨語言隔閡與教育中斷，未完成學業。

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初到美國時，他在叔叔的中餐館打工維生，14歲便開始在餐飲業謀生。但真正改變人生的，是他之後前往阿拉斯加白令海成為遠洋漁工的經歷。當時他每天需在海上工作12小時、休息12小時，連續3個月出海一次，期間承受嚴重暈船與高強度勞動。

他坦言，與來自越南、墨西哥、菲律賓等地的移民一起工作時，學到的是「不能抱怨、只能撐下去」。這段經歷讓他更堅定離開體力勞動，轉向創業。

21歲時，他用約6萬美元（約新台幣189萬元）創立第一家餐廳，正式踏入餐飲業。初期營收不穩，但隨著第二家較高端的分店開設，餐廳逐漸在當地累積口碑並開始成長。他也持續向西雅圖高端餐廳學習經營與廚藝，逐步擴展事業版圖。

Jack Ng表示，公司已建立穩定團隊，即便具備財務自由條件，也未考慮退休。他認為餐飲事業不僅是經營，更是實作能力與現場投入的結合。

在家庭方面，他的姊妹也加入公司。他也希望22歲的兒子未來能接班，但前提是必須完成學業，並親自進廚房歷練一年。他強調，真正的餐飲經營者必須理解基層工作，從洗碗到廚房都不能缺席。

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