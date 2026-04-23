台股驚驚漲！台灣「靠它」賺翻了 外媒卻驚揭令人意外背後內幕

台灣在全球人工智慧（AI）供應鏈中的地位日益提升。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在全球人工智慧（AI）供應鏈中的地位日益提升，推動了股市大幅上漲，也推動台灣經濟蓬勃發展，但外媒報導指出，台灣2300萬人口從事各行各業工作，當中許多人並不從事高科技製造業，雖然受惠AI，國內外投資者都獲得了豐厚的回報，但AI帶來的益處並未惠及台灣經濟的各個角落。

《AnewZ》報導，受全球對AI和先進技術需求旺盛的推動，台灣經濟部統計，3月台灣外銷訂單年增65.9%，達到創紀錄的911.2億美元，創下16年來的最快成長率；第1季外銷訂單2319.1億美元，季增6.1%、年增50%，同步寫下歷史新紀錄，

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該數據遠超預期，並連續第14個月成長，主要得益於對AI相關產品的強勁需求。按貨品別觀察，受惠AI浪潮使新興科技應用商機持續熱絡，帶動資訊通信及電子產品訂單成長，3月接單分別為342.8億美元、367.1億美元，雙雙創下歷史新高，年增120.9%、73.7%；光學器材因光學檢測及量測設備訂單續增，致3月接單年增4.2%。

此外，傳統貨品因半導體設備及自動化設備訂單成長，至機械3月接單年增20.8%；化學品及塑橡膠製品因藥品與產業用化學品訂單成長，加上客戶備貨意願轉強，分別年增14.7%及9.2%；基本金屬則受惠AI需求帶動相關銅箔及銅箔基板接單動能，加以銅價上漲，致年增2.9%。

政治風險管理顧問方恩格（Ross Feingold）表示：「AI晶片和伺服器需求的激增極大地惠及了台灣科技公司」，並指出這種連鎖反應遠遠超出了單一公司。

報導直指，這場繁榮的核心是台積電（TSMC），以及其他在科技產業中佔據重要地位的台灣企業，這些企業為AI技術提供組件、設備和基礎設施。「不僅僅是台積電。台灣還有其他一些公司，它們在AI晶片、伺服器及其他相關設備的供應鏈中也受益匪淺，而這正是推動股市繁榮的動力。」方恩格說。

儘管市場表現強勁，但AI浪潮帶來的益處並未惠及台灣經濟的各個角落。台灣2300萬人口從事各行各業的工作，其中許多人並不從事高科技製造業。「並非每個人都是電腦科學工程師，也並非每個人都是科技供應鏈的一部分。」方恩格坦言。

他指出，台灣經濟的很大一部分仍以傳統產業為基礎，這些產業面臨來自鄰近經濟體的激烈競爭，這些經濟體的成本更低，並且更容易獲得區域貿易協定。「我們確實看到台灣的貧富差距日益擴大，因為並非每個人都能從中受益。」他補充。

台灣在全球半導體製造業的核心地位提升了其戰略重要性。許多國際企業以及各國政府都高度依賴台灣的生產，但方恩格說：「這讓台灣陷入了一個非常有趣的困境」、「一方面，台灣希望保持這一角色，另一方面，其他國家則認為過度依賴台灣製造業存在風險。」

目前，投資者信心依舊強勁。台灣股市長期以來對外國投資者開放，國內外投資者都獲得了豐厚的回報，大型科技公司的員工也獲得了豐厚的獎勵。

但方恩格認為，地緣政治風險始終存在。 「如果緊張局勢顯著升級，首先會發生的就是外國投資者撤離。」他說：「他們可能在幾小時或幾天內將資金撤出台灣，這可能會引發股市崩盤。」

他表示，雖然人們一直在討論AI是繁榮還是泡沫，但地緣政治風險同樣重大。台灣憑藉著AI的成功，已躋身全球科技前沿，推動市場發展並吸引國際關注，但伴隨成功而來的，是深刻的結構性挑戰、日益加劇的不平等、供應鏈壓力以及始終存在的地緣政治升級風險。

報導表示，正如方恩格所說，台灣發現自己「處於一個有利可圖的境地」，這既帶來了巨大的機遇，也帶來了很大的不確定性。

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