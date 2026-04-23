房屋稅5月開徵 苗栗查定件數、稅額雙雙攀升

今年度房屋稅將於5月開徵，苗栗縣稅務局查定今年房屋稅收件數、查定稅額都較去年增加。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年度房屋稅將於5月開徵，苗栗縣稅務局查定今年房屋稅收件數較去年增加3125件，今年查定稅額較去年增加7521萬8230元，分析原因為房屋稅新制及頭份、竹南及銅鑼科學園區周邊繁榮帶動新建房屋增加。

今年度房屋稅開徵期間自5月1日起至6月1日止，苗栗縣稅務局查定今年房屋稅收件數為20萬7389件，較去年的20萬4264件，增加3125件。查定稅額部分，今年稅額為18億9694萬2561元，較去年的18億2172萬4331元，增加7521萬8230元。

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稅務局分析，今年房屋稅額成長之主要原因為「房屋稅差別稅率2.0」（囤房稅2.0）實施，部分自住住家用房屋未按規定設立戶籍，而改按非自住住家差別稅率（2.6％～4.8%）課徵房屋稅。次要原因為頭份、竹南及銅鑼科學園區周邊繁榮，帶動新建房屋增加及落實房屋稅籍清查作業。

稅務局表示，今年房屋稅單已於昨（22）日起陸續寄出，提醒民眾依限繳納，以免逾期加徵滯納金，收到稅單後如有疑問，請撥打稅單上之查詢電話洽詢。另為方便民眾洽詢稅務相關事宜，稅務局自4月27日起至6月5日止（假日除外），提供中午12點至下午1點不打烊服務，請民眾多加利用。

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