黃金低點反彈！但中東戰火以來狂瀉了「這麼多」

週三（22日）黃金價格上漲。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（22日）黃金價格上漲，從前一日觸及的逾一週低點中反彈。另自2月28日美以對伊朗戰爭爆發以來，金價已下跌約11%。

黃金現貨上漲0.5%，報每盎司4735.65美元，盤中一度漲逾1%，週二則曾出現3月26日以來最大單日跌幅。

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黃金6月期貨上漲0.7%，報每盎司4753美元。

《路透》報導，Kitco Metals資深分析師威科夫（Jim Wyckoff）說：「週二下跌後出現的低接買盤，也出現在貴金屬市場中。」

伊朗週三在荷姆茲海峽扣押兩艘船隻，與此同時，美國總統川普表示美國將持續封鎖伊朗。1名知情人士透露，川普尚未設定停火的時間表，在此同時，目前尚無重啟和平談判的跡象。

以色列與黎巴嫩的停火協議同樣面臨壓力，因以色列無人機攻擊黎巴嫩，造成至少三人死亡。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀上漲1.4%，報每盎司77.80美元。

現貨鉑金上漲2.1%，報每盎司2079.80美元。

現貨鈀金上漲1.3%，報每盎司1553.43美元。

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