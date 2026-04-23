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最慘韭菜翻車！金居罕見連2日爆違約交割 新增2343.75萬元

2026/04/23 08:22

PCB銅箔指標股金居（8358）爆違約交割。（路透資料照）PCB銅箔指標股金居（8358）爆違約交割。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕櫃買中心才在21日公告，PCB銅箔指標股金居（8358）出現1億1083萬元違約交割案，由群益西松通報，豈料櫃買中心22日的公告，再新增1筆2343.75萬元的金居違約交割案，由聯邦忠孝通報，等於金居2天累計違約交割金額，合計高達約1.34億元，這也是今年以來上市櫃公司第5起違約交割。

以台股「T+2」制度回推，群益西松通報的金居違約交割案，是在17日的交易，當天金居收盤價367.5元，推算近301.6張；聯邦忠孝22日申報的金居2343萬元違約交割案，則是在20日的交易，金居當天股價以404元漲停，推算張數約58張。

回顧今年以來上市櫃違約交割情形，1月15日環宇-KY（4991）爆出1072.15萬元違約交割，3月5日旺宏（2337）則是有5902.39萬元違約交割案，4月14日聯亞（3081）爆出6889.5萬元違約交割，4月21日金居違約交割高達1.1億元，以及4月22日新增的金居違約交割2343.75萬元。

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