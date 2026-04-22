阻中國在記憶體市場坐大 美光促美升高管制晶片設備售中

美光推動晶片設備銷售中國新管制法案。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕《路透》報導，知情人士指出，美國最大記憶體製造商美光科技正推動美國國會通過《硬體技術管制多邊協調法案》（MATCH Act），以對其中國競爭對手實施新的晶片製造設備出口管制。

MATCH Act法案美國眾議院外交委員會22日投票，法案旨在彌補晶片製造設備的管制漏洞，同時也施壓荷商艾司摩爾（ASML）、日商東京威力科創等外國公司，向中國出口晶片製造設備時，遵守與應用材料、科林與科磊等美商相同的出口限制。

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法案鎖定的對象包括長江存儲、長鑫存儲、中芯國際旗下設施，以及中國全境的關鍵技術。

知情人士透露，美光向國會議員說，華府必須採取更多措施，以遏阻中國在記憶體市場的發展。他們說，美國加強行動，是阻止中國主導記憶體製造的必要之舉，而這是國家安全問題，中國已主導太陽能與其他領域。

MATCH Act將限制更多設備流向中國，包括艾司摩爾的深紫外光機（DUV）。法案也規範，如果外交途徑無效，該如何實施管制。

消息人士說，美光代表在法案起草過程中積極接觸國會議員。他們補充，約1個月前，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）與眾院外交委員會委員舉行一場閉門會議。另一名知情者也說，他上月也與參院銀行委員會的共和黨委員舉行類似會議。

目前記憶體市場由南韓晶片製造巨頭三星電子與SK海力士主導，美光排名第3，也是唯一的主要美國供應商。儘管美國商務部已實施出口管制，但中國長江存儲與長鑫存儲成長迅速。長江存儲2022年被列入美國貿易黑名單，而長鑫的先進設施也在美國出口管制之列。

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