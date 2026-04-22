不滿南韓李在明政府打壓美企 美國逾50國會議員轟「親中」

美國逾50名聯邦眾議員指責南韓總統李在明政府攻擊美國企業，卻優待中國企業，批評其是「與中國緊密勾連的左派政府」。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓總統李在明2025年6月上任以來，親中路線屢遭質疑。《福斯新聞》21日報導，美國逾50名國會議員指責南韓總統李在明政府攻擊美國企業，卻優待中國企業，批評其是「與中國緊密勾連的左派政府」。

在共和黨聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）主導下，逾50名眾議員向南韓駐美國大使康京和發出聯名信 ，批評南韓政府針對美國企業的「差別性政策」。

請繼續往下閱讀...

信中寫道：「大批美國科技企業正遭受多種帶有處罰性目的的監管，結果使與之競爭的南韓本土企業得到保護。」

這些議員引用美國智庫Competere的研究指出，在未來10年間，南韓政府的差別性監管，將給美國與南韓經濟造成總計1兆美元（新台幣31.5兆元）損失，其中美國經濟的損失約5250億美元（新台幣16.6兆元）。

這些議員在信中提及因個人資訊洩露事件正接受南韓政府全方位調查與監查的電商平台Coupang（酷澎）指出：「南韓政府應停止對在該國經營的Coupang與其他美國企業的迫害，此事直接關係到美國的經濟與安保利益。」

伊薩受訪時說：「南韓仍然是重要的戰略同盟國，但經過最近選舉後，與中國緊密勾連的左派政府上台，開始了對美國企業的多方面攻擊。」

伊薩指出：「不僅是Meta（臉書母公司）這樣的大企業，Coupang也成為攻擊對象。Coupang是韓裔美國人成立並擁有的公司，正遭受系統性的打壓，可能是因為它同時是1家美國公司和南韓獨角獸。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法