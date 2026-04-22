3-1、3-2風場爆解約潮 經濟部尊重業者投資布局

面對離岸風電解約潮，經濟部強調，務實推動離岸風電並尊重業者投資布局。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外界關注離岸風電爆出解約潮，經濟部能源署晚間回應，離岸風電產業為資本密集行業，風場設置涉及融資相關議題，尊重國內外綠能開發商因應外在投資環境變化及商業模式考量，所進行之全球投資策略調整，相關決策屬個別業者的投資布局規劃，不影響離岸風電設置目標；至於業者退場的海域空間，會在後續選商期程陸續釋出。

台灣進入離岸風電區塊開發階段，3-1五座風場當中，包括法商EDF投資的蔚藍海（440MW），目標2028年併網，已提出解約撤離台灣；另外，科理歐永續能源（CorioGeneration）去年也已撤資，影響3-2的海鼎一（360MW）與3-1的海鼎二（600MW）開發，而力麗集團投資的海峽一（300MW），同樣在去年初遭經濟部解約；檢視3-1風場已有超過1GW容量解約。

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能源署說明，為提供台灣離岸風電友善環境，已建立公開透明法規機制、盤點國內場址空間、協調國發會將國家融資保證機制由六成提高至八成、鼓勵官股銀行投入融資等機制，同時透過定期管考機制，掌握各風場建置進度，適時提供必要行政協助。統計截至今年4月22日，已完成490座風機設置，裝置容量已達4.6GW，累計投資金額已達約新臺幣8000億元

為持續穩定推動離岸風電政策，經濟部已於3月27日正式對外公告區塊開發第三期（3-3）選商機制，已參考過往推動經驗及風電產業意見，創造互利共榮效益，持續打造具競爭力之市場環境。

經濟部能源署最後強調，離岸風電去年單年完成100 座風力機安裝，累計風力機設置容量4.43GW，依據國際風能組織統計，排名世界第五位，推動成果有目共睹，政府將以穩健務實的態度推動相關政策，持續朝向能源安全、產業發展與淨零轉型目標邁進，同時增進國內業者國際競爭力。

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