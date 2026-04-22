這國櫻桃向智利開火！以高價值搶攻世界最大市場

全球櫻桃產業正經歷一場重大變革，物流進步、消費習慣變化和日益激烈的競爭，共同勾勒出一個更為複雜的櫻桃市場競爭局面。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球櫻桃產業正經歷一場重大變革。智利櫻桃繼續主導中國市場，但同時也面臨供應過剩和價格下跌的挑戰。同時，西班牙等新興市場參與者正開始在高價值細分市場中佔有一席之地。

智利櫻桃對全球最大的中國市場出口仍然是這個南美國家水果產業的核心，佔其總出貨量的90%至91%。然而，2025-2026產季將出現兩大變化：一是價格面臨下行壓力，二是隨著中國市場的開放，西班牙作為新的競爭對手進入市場。

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預測顯示，智利櫻桃2025-2026年產量將達到創紀錄的65.5萬噸，其中90%以上將銷往中國市場，進一步加強對這個亞洲國家的依賴。

儘管智利櫻桃出貨量保持強勁勢頭，但中國市場價格卻大幅下跌。 2026年初，受供應量增加和物流效率提升的影響，智利櫻桃在中國的出口額較去年同期下降超過30%。

中國消費市場新形勢正在重塑產品定位，使其從奢侈品轉變為更易於接受的水果。同時，消費者開始更加重視品質而非獨特性，迫使出口商調整產品規格、包裝和標準。

在此背景下，西班牙採取一項關鍵策略舉措，即在經過多年的植物檢疫談判後，於2024年12月正式向中國市場開放其櫻桃出口。這項授權使阿拉貢等產區得以進入高價值市場。儘管西班牙的出口量（約4萬噸）與智利的水平還相差甚遠，但他們的進入帶來新的競爭，尤其是在高品質領域。

物流進步、消費習慣變化和日益激烈的競爭，共同勾勒出一個更為複雜的櫻桃市場競爭局面，在未來幾年裡，品質、多元化和效率將是保持競爭力的關鍵。

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