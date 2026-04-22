37歲千萬富翁每月靠「被動收入賺44萬」 她曝成功秘訣

Rachel Jimenez現在靠副業打造每月高達1.4萬美元被動收入。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名白手起家的百萬美元（新台幣至少3146萬元）富翁，現在靠副業打造每月高達1.4萬美元（約新台幣44萬元）的被動收入。37歲的她，分享自己如何從普通副業族，一步步建立多元收入來源，最終實現財務自由。

外媒報導，一般美國副業族平均每月收入約885美元（約新台幣2.8萬元），但37歲的Rachel Jimenez卻能賺進1.4萬美元，兩者差距凸顯出「隨便做做」與「經營成事業」之間的巨大落差。

請繼續往下閱讀...

Rachel Jimenez曾任高等教育行政人員，同時也是2個孩子的母親。她目前透過7種被動收入來源賺錢，包括Etsy數位商品商店、個人理財部落格「Money Hacking Mama」、房地產投資以及股票增值。

這一切並非一蹴可幾。她在2019年育嬰假期間開設Etsy商店，販售可下載列印的素材，例如預算模板與派對遊戲。起初收入平平，直到她專注於已經熱賣的商品類型後，營收才開始明顯成長。

到了2021年，她的電商平台Etsy商店年收入接近16萬美元（約新台幣503萬元），同年6月辭去全職工作。2023年，隨著她將經營時間縮減至每天5到10分鐘，Etsy收入降至約7.7萬美元（約新台幣242萬元）。不過當時，她也拓展其他收入來源，包括透過聯盟行銷每年約2.4萬美元（約新台幣75萬元）的部落格收入、付費線上課程，以及在加州擔任兼任講師。

Rachel Jimenez也提到，付費參加Etsy數位商品課程是她的重要轉折點。在此之前，她花了數個月透過免費資源自學，卻成效有限。課程讓她建立清晰架構，並加入一群目標相同的社群，從中獲得支持與實際成果。

她也建議想發展副業的人，一開始經營副業最重要的是「不要同時做太多事」。她指出，許多新手創業者同時嘗試股票投資、電商與房地產，最終往往因壓力過大而失敗，甚至負債。

她分享，多數人低估了「耐心」的重要性。她的Etsy商店花了9個月才開始產生穩定收入。她強調「成功不是靠一夕爆紅，而是持續投入、不斷調整，讓努力隨時間累積發酵。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法