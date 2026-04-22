連續出包 證交所重罰台新證券 另發現兩大缺失另案處置

證交所實地查核台新證券，發現多項缺失，開罰131萬元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台新證券與元富證券完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，證交所今日表示，已第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，另發現台新證券尚涉及違反「建立證券商資通安全檢查機制」及「內部控制制度標準規範」等缺失，證交所後續將另案處置，不過證交所將先重罰台新證券131萬元。

證交所指出，台新證券分別於4月7日預借款項圈存及帳務中台系統異常，以及4月14日前端APP發生委託與成交回報異常，另於4月20日「PhoneEZ」APP亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。

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證交所表示，台新證券因前述系統異常，亦導致相關申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時、定期定額成交分配明細未依期限完成申報，以及信用交易結算資料未依規定期限上傳等。上述行為已違反相關作業規定，證交所已先依規定對台新證券處以過怠金及違約金，合計新臺幣131萬元。

另經證交所實地查核及檢視相關內部作業，發現台新證券尚涉及違反「建立證券商資通安全檢查機制」及「內部控制制度標準規範」等缺失，證交所後續將另案處置。另外，主管機關將依證交所就台新證券之查核結果，依「證券交易法」相關規定裁處。

證交所強調，已持續要求台新證券提出短、中、長期改善及預防措施，並將加強追蹤其系統運作及改善情形，以確保資訊系統穩定性，維持市場秩序，並保障投資人權益。

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