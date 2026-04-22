國內原油安全存量約140天 經長：4月4艘郵輪抵台、5月規劃4、5艘

經濟部長龔明鑫今表示，本月共有4艘原油油輪按照既定期程進度抵台，5月已規劃4、5艘船到港。油輪示意圖。（路透檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中東戰事干擾全球能源價格，各界關切原油到港狀況，經濟部長龔明鑫今表示，本月共有4艘原油油輪按照既定期程進度抵台，5月已規劃4、5艘船到港，最近原油價格維持每桶低於100美元，另中油自美國採購原油比重已提升至約60%，整體原油安全存量維持約140天，超過法定的90天，油源掌握維持正常。

國民黨籍立委賴士葆關切油源價格是否穩定，是否會再高於每桶100美元？龔明鑫回應，近期國際油價趨於和緩、維持每桶90美元，已沒有再超過100美元，若中東情勢穩定下來，突破100美元的機率不高，但戰事再起就另當別論。

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賴士葆詢問，油源很重要，未來是否極有可能不向中東買油，改由集中向美國、澳洲購買？龔明鑫指出，現在中油與台塑化各僅有1艘油輪在波斯灣作業，其餘調整運輸路線、繞道，改由紅海等相對安全的出口管道運送，中油自美國採購原油比重已提升至約60%，整體原油安全存量維持約140天，超過法定的90天，維持正常，台灣穩定掌握油源。

民進黨籍立委蔡易餘指出，台塑旗下超大型油輪君善輪已通過荷姆茲海峽，正在運送約200萬桶原油駛向台灣，預計下月初抵達麥寮港，是否有助於緩解工程用瀝青及其他石化塑膠產品供應不足的情形？

龔明鑫表示，台灣每日原油需求約15萬桶，200萬桶原油可支撐國內半個月需求，本月中油到港油輪有3艘、台塑化有1艘，有助穩定石化原料供應。

蔡易餘指出，公共工程承包商反映瀝青不足導致施工暫緩。龔明鑫表示，國內瀝青庫存及產能初估可供應至6月底，中油已啟動直接對外採購，台塑化也可煉製原油瀝青，若公共工程因瀝青不足影響工期，經濟部將協助個案媒合。

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