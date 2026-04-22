台泥股東會案外案 「辜二少的生意被辜大少搶走」

台泥（1101）4月8日公告中信慈善基金會董事長辜仲諒斥資101.66億元取得台泥5.26%持股，躍為第一大股東，昨日股東會開會通知單公告，又出現8家公司同步徵求委託書，讓市場一陣緊張，以為台泥經營權之爭將要提前上演。（取自公開資訊觀測站）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）4月8日公告中信慈善基金會董事長辜仲諒斥資101.66億元取得台泥5.26%持股，躍為第一大股東，昨日股東會開會通知單公告，又出現8家公司同步徵求委託書，讓市場一陣緊張，以為台泥經營權之爭將要提前上演。

但眼尖的投資人發現，台泥過去召開股東會，大股東長年都共同徵求委託書，2018年股東會委託徵求股東委託書的股東公司家數甚至高達14家、2014年股東會委託徵求股東會委託書的大股東公司家數也達10家。

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主要是依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，公司派為確保股東會議案順利進行，大股東單一持股未達8%便會共同徵求股東會委託書，再合併配票，確保徵求的委託書可以持股過半。

相關人士觀察，今年台泥股東會徵求人雖然有8家，包括嘉利實業、嘉新水泥、辜公亮文教基金會、興城投資、泰和興業、國際中橡、中成開發，以及台泥職工福利委員會，都入列徵求人名單中。

但徵求場所及委託代為處理徵求事務者為中國信託商業銀行代理部，全台徵求場所也只有全通事務一家，看不出股東間有惡意的行動。

若要說唯一的差異應該是台泥股東會過去股東會委託書長年皆由中信集團辜二少辜仲瑩旗下的凱基證券代為處理，今年則已改由辜大少辜仲諒旗下的中國信託商業銀行代理部代為處理，「辜二少的生意被辜大少搶走了」。

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