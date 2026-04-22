三星又要失望了！傳高通兩款高端晶片將用台積電2奈米

高通正準備兩款高端處理器驍龍8 Elite Gen 6和驍龍8 Elite Gen 6 Pro，將於今年稍後發布。目前，關於這兩款晶片的更多細節已經曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日前報導稱，三星晶圓代工廠將負責生產部分高通驍龍8 Elite Gen 6系列晶片。然而，根據最新一份報告卻給了不同的說法，即將推出的兩款驍龍8 Elite晶片均採用台積電的2奈米製程製造。

據sammobile周三（22日）報導，高通正在準備兩款高端處理器驍龍8 Elite Gen 6和驍龍8 Elite Gen 6 Pro，將於今年稍後發布。目前，關於這兩款晶片的更多細節已經曝光。

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據稱，即將推出的兩款驍龍8 Elite晶片均採用台積電的2奈米製程製造。驍龍8 Elite Gen 6的型號據稱是SM8950，而驍龍8 Elite Gen 6 Pro的型號則是SM8975。兩款晶片均配備兩個主CPU核心、三個高性能核心和三個能源效率核心。非Pro版本的運作頻率可能低於Pro版本。

預計明年初發布的三星Galaxy S27系列，可能會根據型號和地區不同，採用Exynos和驍龍晶片的組合。

除加拿大、中國和美國以外，Galaxy S27 和 Galaxy S27+ 在大多數市場可能採用2奈米製程的Exynos 2700晶片。在這些地區，它們可能搭載驍龍8 Elite Gen 6 或 Pro 版本。 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 預計在全球範圍內都將採用驍龍 8 Elite Gen 6 Pro 晶片。

高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙已於21日訪問南韓，接連會晤三星電子、SK海力士及LG電子等企業高層。主要討論議題包括：利用三星2奈米製程生產下一代應用處理器「驍龍8 Elite 2」、協商AI時代記憶體半導體的穩定供應，以及與LG合作建立實體AI生態系。

此前媒體指出，高通正討論是否採用三星2奈米製程生產其下一代應用處理器。高通在2021年前曾委託三星生產先進應用處理器，但因發熱與良率等問題，自2022年起轉單至台積電。

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