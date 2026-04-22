中東戰火衝擊 英國年通膨率攀升至3.3％

英國官方數據顯示，英國3月年通膨率躍升至3.3%。圖為英國首相施凱爾。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國官方數據顯示，受中東戰火導致油氣價格飆升的影響，英國3月年通膨率攀升至3.3%。

根據《法新社》報導，英國國家統計局（ONS）在聲明中表示，3月消費者物價指數（CPI）年度漲幅從2月的3.0％上升至3.3％。

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英國國家統計局首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）指出，3月通膨攀升，主要是由於燃油價格上漲，其漲幅創3年多來新高。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）重申了政府反對中東戰火的立場，該衝突已經推高了數百萬英國人的生活成本。

里夫斯聲稱「這不是我們發動的戰爭，但它確實推高了家庭和企業的帳單。因此控制成本是我的首要任務。」

英國最新通膨率3.3％，與美國3月通膨率持平。但美國CPI上升速度更快，該國2月CPI僅2.4％。

另外英國的通膨率也遠高於歐元區，歐元區3月的年通膨率從2月的1.9%上升到2.6%。

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