翡翠水庫增耗水費名目引中南部反彈 台電2個月內將提「區域差別電價」評估報告

北市擬針對翡翠水庫支援台電緊急發電加徵「耗水補償費」，高雄綠營批為富不仁、還想暴富。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台北市政府翡翠水庫管理局擬在緊急支援台電發電時收取合約加收「耗水補償費」，台電購電成本將高達每度14.6元，引起中南部立委不滿，直指北市用電量多、發電量少，中南部縣市承擔南電北送的外部成本，都沒有要求北市分擔發電責任、收取空污補償費了，北市還以耗水費當作增加收費名目簡直是「得了便宜還賣乖」，北市應負擔南電北送的額外輸送成本。台電允諾2個月內提出「區域差別電價制度」的可行性評估報告。

經濟部水利署日前澄清，翡管局不宜援引《水利法》作為收取耗水費的依據，一是水力發電非屬耗水行為，發電後的尾水並未消耗，經濟部也從未對水力發電的用水徵收過耗水費，再者是耗水費的徵收機關是中央主管機關經濟部，地方政府並非該法條的法定徵收機關，相關權責應予釐清。

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多位中南部立委今日在立法院經濟委員會上關切翡翠水庫與台電的「耗水補償費」衝突，民進黨立委邱議瑩指出，水利署徵收耗水費制度是針對工業用水大戶，並不是針對水庫發電，北市是否要釐清耗水費的定義與權責？尤其水資源是屬於國家共享的資源，並非縣市獨佔的資源。

水利署長林元鵬說明，耗水費是針對每天用水量300噸以上的工業大戶進行徵收，水庫水力發電並不是耗水費實施對象，全台很多水庫都有水力發電，沒有浪費水源也就不會徵收耗水費，收取耗水費也是中央權責，另當翡翠水庫高水位時有防洪調控需求，利用位能進行水力發電可兼顧防洪安全與下游用水供應，並不會浪費水資源。

民進黨籍立委賴瑞隆指出，台北市2025年發電量2.9億度，用電量卻超過164.1億度，超支逾160億度，仰賴全國電網供電，都是從中南部等外縣市輸送，北市是否也應負擔輸電成本？甚至北市拿「耗水費」當作援引法源依據，根本不合理，佔了全台灣的便宜亂找名目要收錢簡直是「得了便宜還賣乖」，北市怎麼不計算國家為北市負擔多少輸電成本？

賴瑞隆表示，南電北送一定額外增加輸送成本，要求台電一週內提出南電北送給北市的輸電成本報告。經濟部長龔明鑫回應，希望國人待遇一樣，所以盡量不要區域性處理。台電董事長曾文生回應，台電會估計一個數字，也強調全國各地輸電成本依據電價公式是平均分擔。

賴瑞隆去年也要求經濟部比照韓國、英國、德國提出「區域差別電價制度」的評估報告，不必馬上實施，但差別電價的報告應要先出爐。龔明鑫回應，內部已啟動評估試算，曾文生允諾2個月內提供可行性評估報告。

曾文生也補充，台電對所有水庫包括曾文、石門均依法支付相關費用，坦白說支付翡翠水庫的平均單價費用相對較高，「台電公司沒有特別對翡翠水庫不好」。

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