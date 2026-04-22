SpaceX總裁年薪曝光！肖特威爾去年進帳27億元 超越多位科技巨頭CEO

SpaceX總裁兼營運長肖特威爾（ Gwynne Shotwell）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，SpaceX總裁兼營運長肖特威爾（ Gwynne Shotwell）去年總薪酬高達8580萬美元（約新台幣27億元），躋身美國收入最高企業高層之一。

根據SpaceX招股說明書內容指出，肖特威爾基本年薪為100萬美元（約新台幣3147.6萬），其餘大部分來自股票期權與股權獎勵。

請繼續往下閱讀...

SpaceX同時也揭露公司財務長詹森（Bret Johnson）去年總薪酬為980萬美元（約新台幣3.08億元）；而公司執行長馬斯克（Elon Musk）年薪僅約5.4萬美元（約新台幣169.97萬元）。

報導指出，這次曝光的薪資數字顯示，肖特威爾薪酬水準比很多知名科技公司CEO還高。根據 Equilar數據，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）2024年薪酬約7900萬美元（約新台幣24.86億元），蘋果執行長庫克（Tim Cook）約7500萬美元（約新台幣23.6億元）。

根據《富比世》資料，肖特威爾個人淨資產約34億美元（約新台幣1070億元）。

報導指出，雖然馬斯克是SpaceX的公眾代表，但肖特威爾才是負責公司日常運作的關鍵人物。她的工作就是把馬斯克的未來構想變成實際可行的東西，例如製造火箭、發射衛星，還有爭取商業、政府和軍方客戶。

肖特威爾於2002年加入SpaceX，擔任業務發展副總裁，是公司早期第7名員工。多年來，她一直是推動SpaceX成長的重要幕後推手，尤其在獵鷹9號（Falcon 9）可回收火箭與Starlink 衛星網路的商業化方面貢獻卓著，相關業務如今已成為SpaceX的主要營收來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法