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電子遊戲機展明日登場 鈊象攜雙人街機《明日行動》參展

2026/04/22 14:47

電子遊戲機明日展登場，鈊象攜雙人街機《明日行動》參展。（業者提供）電子遊戲機明日展登場，鈊象攜雙人街機《明日行動》參展。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕「2026 TAGE台灣電子遊戲機國際產業展」預計4月23日至25日於台北世貿中心一館登場，遊戲股股王鈊象（3293）宣布參展，預計展出多款全新研發大型遊戲機台與經典人氣手遊，呈現在遊戲娛樂領域的研發能量與市場實力。

鈊象表示，本次展出亮點包括國際知名遊戲IP「現代戰爭」授權開發的射擊遊戲機，以及融合震撼視覺效果的巨大化怪獸題材槍台遊戲，另有全新經典摩托車機台與動感競速賽車，同步展出深受市場歡迎的親子彩票機系列，滿足不同年齡層玩家需求，透過多元化產品線與創新互動體驗，IGS持續拓展娛樂產業版圖。

鈊象指出，全新雙人街機射擊力作《明日行動》強勢登場，主打沉浸式的街機射擊體驗，玩家將手持光槍，與邪惡的反派首領展開激烈對抗，無論是單人勇闖敵陣，還是與好友並肩作戰，都能盡情享受在戰場上衝鋒陷陣的極致快感，同時《明日行動》在遊玩要素全面升級，更導入充滿挑戰的AI敵人系統，各關卡中精心設計特色反派，打造出豐富多變的射擊體驗。

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