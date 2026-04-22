看似合理卻踩雷！專家揭2026年「最糟糕」3種投資方式

理財專家指出，2026年最糟糕的3種投資方式。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕我們常被提醒要投資，但你真的把錢放在對的地方嗎？美國財經網站報導，財務專家Rachel Cruze近期分享了3種「今年最不建議」的投資方式，提醒投資人避免踩雷。

1.重押單一股票：如果你把所有閒錢都投入一兩檔股票，可能很難獲得穩定回報。Cruze表示「永遠要記得，分散投資才是關鍵。」她建議將資金配置在共同基金或指數型基金，而非集中押注單一標的。

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2.投資沒有長期紀錄的標的：投資時應優先選擇相對穩健的標的。Cruze提醒，不要盲目追逐流行趨勢，例如加密貨幣等新興投資。她建議選擇那些經過時間考驗的投資工具，「即使中間會有波動，但長期來看是穩定成長，讓人更安心。」

3.完全不投資：如果因為害怕風險而選擇完全不投資，或把所有資金放在高利率儲蓄帳戶，也不是好選擇。她指出，這樣做會錯失長期累積財富的機會，「你等於放棄了成長的可能。」她建議，應該用長期思維進行投資，為未來做準備。

此外，Cruze也表示，在沒有負債且已建立完善緊急預備金的前提下，應將收入的15%以上投入退休投資。她強調，這些策略雖然不會立刻看到明顯成效，但隨著時間累積，回報將逐漸顯現。「慢慢來才會贏，投資最重要的是持之以恆。」

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