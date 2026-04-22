焦點股》大眾控：光通訊動能強勁 創兩年半新高

大眾控受惠於旗下光通訊模組訂單動能強勁，集團今年底之前將陸續於馬來西亞完成6至8條產線。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕大眾控（3701） 受惠於旗下光通訊模組訂單動能強勁，集團今年底之前將陸續於馬來西亞完成6至8條產線，初步將於本季開始導入量產，備受市場看好後續營收與獲利貢獻，激勵股價走高，截至今日中午12時32分，大眾控暫報漲停價78.6元，超過6300張漲停價委買單尚未成交。

大眾控旗下廣上科技專注於生產COB半導體封裝、高精密電子產品，並積極投入研發自有汽車電子產品，持續轉型升級，近年切入光通訊領域，瞄準馬來西亞新山設廠，目前已有3條產線通過客戶驗證，後續3至5條產線預計今年結束之前也可以架設完畢。

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大眾控觀察，集團在手光通訊訂單能見度看到2027年底，特別是客戶高階規格800G、1.6T產品，以今年來看，相關領域的業績貢獻有機會成長50%至66%，隨著明年產能翻倍開出，加上3.2T新品導入量產，集團不排除將進入新一波成長期。

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