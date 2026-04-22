72歲不退休！夫妻檔「意外創業」衝上790萬月營收 翻身心路曝光

Lloyd Ecker與妻子Sue Ecker不選擇退休，而是繼續創業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一對原本已步入銀髮階段的夫妻，竟因「丈夫打鼾」意外翻轉人生，從長年創業者再度踏入新一輪商業戰場，卻在市場反彈與社群爆紅後，單月衝上25萬美元（約新台幣790萬元）營收。

外媒報導，現年72歲的Lloyd Ecker與妻子Sue Ecker長期投入創業領域，過去在1983年開始，就曾經營母嬰資料平台與電商業務，並成功出售企業獲利數千萬美元。然而，兩人現在並未選擇退休。

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轉折點來自日常生活中的「打鼾問題」。Lloyd Ecker長期受睡眠打鼾困擾，嘗試多種止鼾方式仍無效，甚至一度需使用呼吸輔助裝置，但後來因安全疑慮停用。也因此，他被迫「趕出房間睡」，進一步激發解決問題的動機。

他在網路搜尋後，意外發現1888年醫學文獻中的「高位呼吸姿勢」概念，並與友人合作研發泡棉枕具，歷經多次改良後推出名為「Snorinator」的止鼾產品，主打讓使用者維持半坐姿睡眠，以改善呼吸狀態。

產品雖具創新性，但初期市場反應冷淡。夫妻自籌資金投入創業後，曾於募資平台僅售出約百件產品，廣告投放亦屢遭挫敗。更意外的是，他們在社群平台上投放的宣傳廣告，因畫面呈現夫妻同床情境，被系統判定「過於色情」而遭下架。廣告被封鎖長達數月後才重新恢復投放。雖然初期營收一度回升至20萬美元，但後續又再度下滑，甚至一度逼近停滯。

直到2025年，夫妻登上創業實境節目《Shark Tank》，獲得投資人Michael Strahan與Lori Greiner青睞，投入資金並取得股份。節目播出後帶動銷售短期爆發，單月營收更達25萬美元。然而，由於缺乏社群經營與行銷策略，成長動能再次放緩，讓夫妻一度考慮退出市場。

轉機出現在2026年初。夫妻決定調整策略，降低產品售價並重新設計品牌網站，同時強化社群媒體內容，並與短影音創作者合作。結果在一支Instagram影片於1天內突破百萬觀看後，銷售迅速攀升，從每日5件暴增至30件，之後持續成長至每日近100件，品牌每週曝光量更達數百萬次。

目前Snorinator已逐步打開國際市場，並接獲多國詢問訂單。這段從「打鼾困擾」出發、歷經廣告爭議與創業低谷的歷程，也被外界形容為一場典型的「銀髮創業翻盤戰」。

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