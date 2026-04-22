急尋中獎人！13.5億威力彩頭獎沒人領 2位中獎人都未現身

台彩表示，今年2月12日開出的威力彩頭獎13.55億元，2位中獎人尚未兌領。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司表示，今年2月12日威力彩開出13.5億元的高額頭獎，由2注均分，各得獎金6.77億元，但2名得主迄今尚未出面領獎，領獎期限為今年5月12日（週二），提醒中獎人把握最後領獎期限，若未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，也將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。此外，大樂透、威力彩今年累計開出的20注頭獎中，除2注「威力彩」各6.77億元尚未兌領外，還有其他4筆億元頭獎也還沒完成領獎程序。

台彩表示，2月12日威力彩頭獎分別在新竹市東區復興路55號「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出，頭獎總獎金13.5億元由2注均分，每注約得6.77億元，目前距離5月12日的領獎期限只剩下最後20天。台彩指出，依投注系統資料的紀錄，這2張頭獎中獎彩券都是以電腦選號投注100元，且購買日期都是落在農曆年前，新竹市「金元寶彩券行」開出的中獎彩券購買日期為2月11日，新北市板橋區「福泰彩券行」開出的則是2月12日開獎當天購買。

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台彩提醒，民眾若於這2天在上述兩家彩券行購買「威力彩」，務必儘速核對手邊彩券；只要符合第一區選號06、10、22、25、32、35，第二區號碼03者，別懷疑，幸運得主就是你。另，公益彩券逾500萬元的獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，方能兌獎。高額兌獎專線「0800-024-500」，服務時間為週一至週五09:00~17:00。

台彩指出，公益彩券歷年共有5筆單注獎金達1億元以上的頭獎因未於領獎期限前完成兌領而全數歸入公益彩券盈餘，其中單筆金額最高紀錄為2008年4月14日開出的威力彩頭獎2.5億元，次高則為2011年4月26日開出的大樂透頭獎1.99億元。若本次2注「威力彩」頭獎各6.77億元的得主未能於領獎期限內完成兌領，將再次刷新公益彩券逾期未兌領獎金的單筆金額最高紀錄。

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