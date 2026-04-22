天弘化學重訊：內賊案不影響公司財務和營運

〔記者黃美珠／新竹報導〕天弘化學（股）公司針對內賊偷鈷金屬原料事件被新竹地檢署起訴一事，已經在股市的「公開資訊觀測站」發布了重大訊息公告，強調涉案者已經是該公司的「前員工」，說明發生緣由和公司因應措施外，也特別強調經評估對公司營運和財務無重大影響。

資料顯示，天弘化學（股）公司（股票代號：7742）成立於1975年，為康普集團（股票代號：4739）旗下專注於鈷系列產品的特用化學廠，是台灣少數具備濕法冶金技術的企業，其核心產品為電動車動力電池關鍵原料的硫酸鈷，並在興櫃掛牌交易。生產電動車電池正極材料所需的高純度「硫酸鈷」與「氯化鈷」溶液及結晶，正是他們的核心業務和產品之一，專注在開發綠能供應鏈的市場。

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他們發布的重訊內容表示，他們自今年4月8日收到新竹地方檢察署針對前員工陳志華、張宏昱的起訴書，起訴內容是天弘化公司前員工涉嫌竊盜他們公司存貨和相關偽造文書的行為。

天弘化的因應措施就是已經全面檢視，並強化內部控制及存貨管理機制，並持續配合法律程序進行，以保障股東權益。這則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，所以在4月8日發布公告，所幸經評估對天弘化的公司營運和財務無重大影響。

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