全球瘋搶台灣沒跟進？最新世界央行買賣黃金排行出爐

各國央行對2026年黃金價格走勢採取了不同的策略。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕各國央行對2026年黃金價格走勢採取了不同的策略，例如波蘭、烏茲別克和中國等國正在增持黃金儲備，而俄羅斯和土耳其等國則在拋售黃金以應對經濟壓力，至於台灣部分，近期央行總裁楊金龍曾指出，台灣黃金儲備仍維持在423公噸，未有變動。外媒對此列出各國央行買賣黃金排行。

《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，各國央行對於黃金的購買與賣出，顯示出黃金的雙重作用：既是地緣政治避險工具，也是流動性來源。

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波蘭在2026年引領全球黃金儲備，新增黃金超過20噸，超過今年迄今任何其他中央銀行的增持量。此次購買是波蘭1項更廣泛的多年計畫的一部分，該計畫旨在將黃金儲備增至700噸，反映出北約東翼日益增強的安全疑慮。而烏茲別克和哈薩克緊隨其後，延續了中亞經濟體黃金儲備穩定成長的趨勢。

2022年俄羅斯央行約3000億美元資產被凍結，這標誌著全球儲備管理的轉捩點。為此，中國和一些中亞經濟體加快了黃金購買步伐，將黃金視為不受外國政府管轄的儲備資產。與外匯存底不同，黃金不受外國管轄，這使其在地緣政治格局分散的地區更具吸引力，因此柬埔寨和塞爾維亞等較小的買家也逐漸增加黃金配置。

不過值得一提的是，俄羅斯和土耳其是2026年黃金的最大淨賣方。俄羅斯黃金銷售顯示財政壓力日益加劇，戰爭開支和製裁給政府財政帶來了壓力；土耳其減少黃金持有量則是由國內政策驅動的，包括穩定里拉匯率和管理國內黃金需求的努力。

根據《視覺資本》報導最新排名，黃金前5大買家分別為波蘭、烏茲別克、哈薩克、馬來西亞、捷克；前5大賣家則為俄羅斯、土耳其、保加利亞、吉爾吉斯、白俄羅斯。

台灣部分，根據4月初媒體報導，台灣央行總裁楊金龍在立法院財委會業務報告時表示回應，目前台灣黃金儲備維持在423噸，「沒增加也沒減少」，在外匯存底的比例占比約5%到10%。

他也說，黃金配比並非固定，未來將視時機彈性調整；他坦言央行確實有進場意願，但目前金價偏高、時機不佳，將持續觀察市場，尋求合適切入點。

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