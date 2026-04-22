黃金重摔...這貴金屬也慘了

週二（21日）黃金價格下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（21日）黃金價格下跌逾2%，白銀也下跌3.9%。投資人關注投資者正等待美伊初步會談的結果，以及聯準會（Fed）主席提名人華許（Kevin Warsh）任命聽證會。

黃金現貨下跌2.2%，報每盎司 4712.04美元，是一週以來最低。

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黃金期貨下跌2.3%，報每盎司4719.60美元。

RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）表示：「殖利率和美元上漲對金價帶來壓力，而有關伊朗局勢的諸多新聞與相互矛盾的訊號，正在推動能源價格上漲，也給金屬帶來壓力。」

美國總統川普週二稍早表示，他不希望延長即將到期的伊朗停火，並表示如果談判破裂，美軍已「蓄勢待發」，原油價格應聲上漲逾3%。

此外，投資人正密切關注參議院金融委員會就華許出任Fed主席所舉行的聽證會。華許呼籲Fed進行「體制變革」，包括採取新的平抑通膨方法，以及徹底改革溝通機制，這可能會阻止 Fed 決策官員目前大量談論貨幣政策的狀態。

哈伯康說：「交易員將非常密切地關注並傾聽華許的發言。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌3.9%，報每盎司76.76美元。

現貨鉑金下跌2.7%，報每盎司2033.37美元。

現貨鈀金下跌0.6%，報每盎司1541.56美元。

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