國際油價再度逼近100美元！美伊停火將到期、談判仍卡關

國際油價週二（21日）大幅上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（21日）大幅上漲，因市場對美國與伊朗是否能舉行和平談判的疑慮升溫，進一步引發外界擔憂：隨著停火將於明日到期，中東戰事恐將再度爆發。

布蘭特原油期貨上漲3%，收在每桶98.48美元；美國紐約西德州原油期貨也上漲近3%，收每桶92.13美元。

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在確認美國副總統范斯（JD Vance）尚未啟程前往巴基斯坦後，油價漲勢擴大。原先預期雙方將在當地重啟與伊朗的和平談判。

一名知情的美國官員向《紐約時報》表示，由於伊朗未回應美方提出的談判立場，范斯行程已被暫緩。不過該官員也強調，談判並未取消，相關行程仍可能隨時恢復。

另一方面，伊朗高層至今尚未公開表態是否參與談判。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）週一在社群媒體表示，德黑蘭「不會在威脅陰影下進行談判」。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）週二則抨擊美國對伊朗實施的海上封鎖，稱其為「戰爭行為」，並指這已構成對停火協議的違反。他並指出，美方週日扣押一艘伊朗貨船，「違規情節更為嚴重」。阿拉奇表示：「伊朗知道如何化解制裁、捍衛自身利益，也知道如何對抗霸凌。」

談判延宕，使得美伊在停火期限前達成協議的可能性下降。美國總統川普（Donald Trump）週二接受《CNBC》訪問時表示，他無意延長對伊朗的停火安排；並向《彭博》指出，停火將於美東時間22日晚間（台灣時間23日上午）正式到期。

川普同時表示，雖然他預期仍有機會達成協議，但若談判破裂，美方已準備恢復軍事行動。川普在CNBC節目《Squawk Box》中說：「我認為最後會達成一項很好的協議。他們其實沒有選擇，我們已經摧毀他們的海軍、空軍，也清除了他們的領導層。」

川普進一步表示，他預期將會進行轟炸，並認為這是談判時「較有利的姿態」。

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