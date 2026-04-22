4/22最後上車日！臺鹽、富喬、日月光等41檔股東紀念品等你拿

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。4月22日為41檔個股股東紀念品最後買進日，包括臺鹽（1737）「台鹽生技UP機能吸凍1盒及台鹽線上股東專區購物金2000元」、富喬（1815）「多功能吸水隔熱餐墊」、希華（2484）「麵條」、日月光投控（3711）「儲物罐」、炎洲（4306）「環保購物袋」等實用紀念品，想領的投資人可要把握4月22日最後上車日。
以下為41檔個股及其股東紀念品：
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1
|1220
|台榮
|4月22日
|中性濃縮洗衣精
|2
|1316
|上曜
|4月22日
|【朝和生醫】健保食品乙包
|3
|1449
|佳和
|4月22日
|佳和醫用口罩（未滅菌）或等值商品
|4
|1526
|日馳
|4月22日
|中杯熱美式咖啡券
|5
|1737
|臺鹽
|4月22日
|台鹽生技UP機能吸凍1盒（數量如有不足，得以價值相當者替代之）及台鹽線上股東專區購物金2,000元
|6
|1809
|中釉
|4月22日
|氣墊襪（顏色混搭，Free Size）
|7
|1815
|富喬
|4月22日
|多功能吸水隔熱餐墊
|8
|2340
|台亞
|4月22日
|50元超商商品卡
|9
|2460
|建通
|4月22日
|編織快充線（不足時以等值商品替代）
|10
|2471
|資通
|4月22日
|毛寶洗碗精
|11
|2484
|希華
|4月22日
|麵條
|12
|3043
|科風
|4月22日
|統一超商商品卡35元
|13
|3051
|力特
|4月22日
|台灣製ESCE公益站板
|14
|3058
|立德
|4月22日
|手機支架
|15
|3078
|僑威
|4月22日
|萬用懶人抹布（不足時以等值商品替代）
|16
|3138
|耀登
|4月22日
|日式陶瓷斗笠碗
|17
|3484
|崧騰
|4月22日
|餐具組
|18
|3527
|聚積
|4月22日
|手機架
|19
|3615
|安可
|4月22日
|洗衣機槽清洗錠
|20
|3693
|營邦
|4月22日
|超商商品卡35元
|21
|3711
|日月光投控
|4月22日
|儲物罐（屆時若數量不足將以等值禮品替代之）
|22
|4306
|炎洲
|4月22日
|環保購物袋
|23
|4552
|力達-KY
|4月22日
|多功能削皮器
|24
|4908
|前鼎
|4月22日
|隨身防身警報器
|25
|4909
|新復興
|4月22日
|統一超商35元商品卡
|26
|5227
|立凱-KY
|4月22日
|超商商品卡50元
|27
|5251
|天鉞電
|4月22日
|香皂
|28
|5314
|世紀*
|4月22日
|【朝和生醫】健保食品乙包
|29
|6122
|擎邦
|4月22日
|香皂2入（或等值禮品）
|30
|6127
|九豪
|4月22日
|禮物卡35元
|31
|6148
|驊宏資
|4月22日
|創意種子5色便籤
|32
|6180
|橘子
|4月22日
|橘子支付零用金100元
|33
|6186
|新潤
|4月22日
|7-11商品卡
|34
|6462
|神盾
|4月22日
|全家禮物卡50元
|35
|8071
|能率網通
|4月22日
|稻循皂
|36
|8104
|錸寶
|4月22日
|洗衣機槽清洗錠
|37
|8222
|寶一
|4月22日
|濾掛式咖啡包2入
|38
|8403
|盛弘
|4月22日
|智醫康寓住宿頂用券1000元
|39
|8436
|大江
|4月22日
|大江精選福袋
|40
|9902
|台火
|4月22日
|香皂
|41
|9914
|美利達
|4月22日
|統一超商商品卡
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