4/22最後上車日！臺鹽、富喬、日月光等41檔股東紀念品等你拿

隨著股東會旺季到來，各公司股東會紀念品再度成為市場焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股東會紀念品近期密集公布，種類多元，市場關注度持續攀升。4月22日為41檔個股股東紀念品最後買進日，包括臺鹽（1737）「台鹽生技UP機能吸凍1盒及台鹽線上股東專區購物金2000元」、富喬（1815）「多功能吸水隔熱餐墊」、希華（2484）「麵條」、日月光投控（3711）「儲物罐」、炎洲（4306）「環保購物袋」等實用紀念品，想領的投資人可要把握4月22日最後上車日。

以下為41檔個股及其股東紀念品：

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品 1 1220 台榮 4月22日 中性濃縮洗衣精 2 1316 上曜 4月22日 【朝和生醫】健保食品乙包 3 1449 佳和 4月22日 佳和醫用口罩（未滅菌）或等值商品 4 1526 日馳 4月22日 中杯熱美式咖啡券 5 1737 臺鹽 4月22日 台鹽生技UP機能吸凍1盒（數量如有不足，得以價值相當者替代之）及台鹽線上股東專區購物金2,000元 6 1809 中釉 4月22日 氣墊襪（顏色混搭，Free Size） 7 1815 富喬 4月22日 多功能吸水隔熱餐墊 8 2340 台亞 4月22日 50元超商商品卡 9 2460 建通 4月22日 編織快充線（不足時以等值商品替代） 10 2471 資通 4月22日 毛寶洗碗精 11 2484 希華 4月22日 麵條 12 3043 科風 4月22日 統一超商商品卡35元 13 3051 力特 4月22日 台灣製ESCE公益站板 14 3058 立德 4月22日 手機支架 15 3078 僑威 4月22日 萬用懶人抹布（不足時以等值商品替代） 16 3138 耀登 4月22日 日式陶瓷斗笠碗 17 3484 崧騰 4月22日 餐具組 18 3527 聚積 4月22日 手機架 19 3615 安可 4月22日 洗衣機槽清洗錠 20 3693 營邦 4月22日 超商商品卡35元 21 3711 日月光投控 4月22日 儲物罐（屆時若數量不足將以等值禮品替代之） 22 4306 炎洲 4月22日 環保購物袋 23 4552 力達-KY 4月22日 多功能削皮器 24 4908 前鼎 4月22日 隨身防身警報器 25 4909 新復興 4月22日 統一超商35元商品卡 26 5227 立凱-KY 4月22日 超商商品卡50元 27 5251 天鉞電 4月22日 香皂 28 5314 世紀* 4月22日 【朝和生醫】健保食品乙包 29 6122 擎邦 4月22日 香皂2入（或等值禮品） 30 6127 九豪 4月22日 禮物卡35元 31 6148 驊宏資 4月22日 創意種子5色便籤 32 6180 橘子 4月22日 橘子支付零用金100元 33 6186 新潤 4月22日 7-11商品卡 34 6462 神盾 4月22日 全家禮物卡50元 35 8071 能率網通 4月22日 稻循皂 36 8104 錸寶 4月22日 洗衣機槽清洗錠 37 8222 寶一 4月22日 濾掛式咖啡包2入 38 8403 盛弘 4月22日 智醫康寓住宿頂用券1000元 39 8436 大江 4月22日 大江精選福袋 40 9902 台火 4月22日 香皂 41 9914 美利達 4月22日 統一超商商品卡

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