英國網路攻擊頻傳 點名中國、伊朗是幕後黑手

英國網路安全首長點名中國、伊朗和俄羅斯是對網路安全構成威脅的主要對手。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國網路安全首長警告，與外國政府有關的駭客，現在是針對英國國家重要網路攻擊的主謀，並點名中國、伊朗和俄羅斯是對英國網路安全構成威脅的主要對手。

《彭博》報導，根據英國國家網路安全中心（NCSC）負責人的霍恩（Richard Horne）即將在週三（22日）進行的演講草稿，英國每週面臨4次重大網路攻擊，生活在現代歷史上最具地緣政治影響的轉變中。

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霍恩將中國、伊朗和俄羅斯列為對英國網路安全構成威脅的主要對手。霍恩指出，勒索軟體等犯罪活動仍是絕大多數組織面臨的最普遍威脅，但大部份全國性重大事件，源頭都是直接或間接來自國家。

英國近年來面臨一系列高度破壞性的網路攻擊，駭客對英國國民健康署（NHS）、皇家郵政（Royal Mail）等服務造成重大干擾，同時也對捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、瑪莎百貨（Marks & Spencer）等主要製造商和零售商造成重大損失。

霍恩也將重申英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）處長在12月做出的發言，霍恩指出，世界的鬥爭比過去幾十年來更加激烈，現在正處於和平與戰爭之間的空間，而網路空間正是這場爭奪的一部份。

英國國家網路安全中心最近的年度評估中可以看到，2024年9月至2025年8月之間的網路活動，這段期間內出現204起全國性的重大網路攻擊事件，這一數字是前一年的兩倍多。

霍恩指出，中國在網路作戰的精熟程度令人驚嘆，伊朗很可能利用網路活動來支持打壓被視為對其政權構成威脅的英國個人，俄羅斯正在將從烏克蘭學到的網路戰經驗應用到更廣泛的領域。霍恩補充，在衝突中磨練的戰術和技巧，現在正應用在莫斯科認為敵對的國家，可以看到俄羅斯持續針對英國和歐洲各地的資產進行混合行動。

英國政府週三預計也將提出關於AI加劇網路安全威脅影響的擔憂，這是在研究人員警告Mythos的能力之際，Mythos是由Anthropic研發的新模型，研究人員表示，它可能會被犯罪人士或政府濫用、大規模利用安全漏洞。

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