保險套要漲價30％！全球最大製造商撐不住了

全球最大保險套製造商、馬來西亞的康樂公司（Karex Berhad）計畫將旗下產品調漲20%至30%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大保險套製造商、馬來西亞的康樂公司（Karex Berhad）週二（21日）表示，受伊朗戰爭導致供應鏈受阻影響，公司計畫將產品價格調漲20%至30%，若干擾情況持續，未來不排除進一步調升。Karex同時觀察到保險套需求明顯攀升。由於運費上升與航運延誤，許多客戶庫存水位低於正常水準。

Karex執行長Goh Miah Kiat接受《路透》訪問時表示：「目前情勢確實相當脆弱，成本居高不下，我們別無選擇，只能將這些成本轉嫁給客戶。」

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Karex每年生產超過50億個保險套，為杜蕾斯（Durex）與Trojan等主要保險套品牌供應產品，同時也供貨給英國國民保健署（NHS）以及聯合國主導的全球援助計畫。

隨著伊朗戰爭對中東能源與石化供應造成壓力，進一步干擾原物料採購，Goh指出，自2月底衝突爆發以來，從合成橡膠、用於製造保險套的丁腈橡膠（Nitrile）材料，到鋁箔包裝與矽油等潤滑材料，各項成本均全面上升。

Goh表示，目前Karex的原料供應仍足以支撐未來數個月，並正計畫擴大產能，以因應需求成長。全球保險套庫存則因外援支出大幅削減而顯著下降，美國國際開發總署（USAID）去年削減預算的影響特別明顯。

他指出，今年保險套需求已成長約30%，而航運中斷進一步加劇供應短缺。目前Karex運往歐洲與美國等地的貨物，運輸時間已由過去約1個月，延長至接近2個月。

Goh表示：「我們看到大量保險套仍滯留在尚未抵達目的地的船上，但市場對這些產品的需求其實非常迫切。」他補充，許多開發中國家因運輸時間拉長，庫存已明顯不足。

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